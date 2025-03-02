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Land of the Giant Mushrooms: Albania's 750,000 Cold War Bunkers
https://slate.com/human-interest/2013/09/land-of-the-giant-mushrooms-albania-s-750000-cold-war-bunkers.html
Cold-war Bunkers At The Ready In Albania Half A Million Dot The Land. Once Laughable, They Now Are Eyed As Potential Havens. - philly-archives
https://web.archive.org/web/20150623010211/http://articles.philly.com/1999-04-19/news/25521158_1_bunkers-enver-hoxha-tirana
Bunkers of Albania - Atlas Obscura
https://www.atlasobscura.com/places/2220
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