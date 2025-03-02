3月2日、阪神競馬場で行われた11R・チューリップ賞（G2・3歳オープン・牝・芝1600m）は、酒井学騎乗の9番人気、クリノメイ（牝3・栗東・須貝尚介）が勝利した。ハナ差の2着に7番人気のウォーターガーベラ（牝3・栗東・河内洋）、3着に1番人気のビップデイジー（牝3・栗東・松下武士）が入った。勝ちタイムは1:34.0（良）。

2番人気で坂井瑠星騎乗、マイエレメント（牝3・栗東・福永祐一）は11着、3番人気で西村淳也騎乗、ナムラクララ（牝3・栗東・長谷川浩大）は5着敗退。

【武豊日記】勇退する河内洋調教師の最後の重賞

混戦のゴール前

酒井学騎乗の9番人気、クリノメイが混戦から抜け出した。道中は4番手インでじっくりと構えて直線では大接戦の追い比べに。しぶとく抜け出しにかかったところで最内から武豊ウォーターガーベラが強襲。完全に並んだゴール前だったが僅かにクリノメイが前に出ていた。河内洋厩舎最後の重賞出走となった、武豊騎乗のウォーターガーベラは惜しくも2着に敗れた。

クリノメイ 4戦3勝

（牝3・栗東・須貝尚介）

父：オルフェーヴル

母：クリノエリザベス

母父：プリサイスエンド

馬主：栗本依利子

生産者：木村牧場

【全着順】

1着 クリノメイ 酒井学

2着 ウォーターガーベラ 武豊

3着 ビップデイジー 幸英明

4着 ザラタン 池添謙一

5着 ナムラクララ 西村淳也

6着 ルージュソリテール 北村友一

7着 ノクナレア 松山弘平

8着 プリンセッサ 和田竜二

9着 ルージュナリッシュ 川田将雅

10着 フェアリーライク 岩田望来

11着 マイエレメント 坂井瑠星

12着 サウンドサンライズ 松若風馬

13着 メイショウタマユラ 田口貫太

14着 ラウルベア 角田大和