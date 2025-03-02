■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8309) 三井住友トラ　 東証プライム
(9697) カプコン　　　 東証プライム
(8905) イオンモール　 東証プライム
(100000018) 日経平均　　　 東証その他
(325A) テンシャル　　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ　 東証グロース
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(278A) テラドローン　 東証グロース
(8135) ゼット　　　　 東証スタンダード
(2975) スターマイカ　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS