ワンオクTaka、木村拓哉を質問攻めに。「こんな日が来るとは思っていなかった」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『木村拓哉 Flow』にTaka(ONE OK ROCK)が4週連続でゲスト出演!木村拓哉の“ワンオク愛”とTakaの“木村拓哉愛”が炸裂

木村拓哉がパーソナリティを務めるレギュラー番組『木村拓哉 Flow』(毎週日曜11時30分~11時55分/TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局)の3月9日・16日・23日・30日の全4回の放送に、ONE OK ROCKのボーカル、Takaがゲストとして登場することが決定した。

木村とTakaがしっかり腰を据えて話をするのは今回が初めて。かねてより、ONE OK ROCKのライブ映像を「かなり観ている」という木村の“ワンオク愛”に応える念願のトークセッションだったのだが、Takaも時には番組の進行役かと思えるほどに木村を質問攻めにしていく。

木村が一時期、ドラマの役作りで筋トレをする際に、ONE OK ROCKのライブ映像をモチベーションにしていたこと、Takaも海外生活の中で、木村のYouTubeをチェックしていたこと、Takaが木村になんと呼べばいいか聞く場面など、終始止まらぬ貴重なトークとなっている。

Takaは、2025年で結成20周年を迎えるONE OK ROCKの2年半ぶり11枚目のアルバム『DETOX』に込めた想いもたっぷりとコメント。Takaの“人生の一曲”にも注目だ。

番組情報

『木村拓哉 Flow』

03/09(日)・16(日)・23(日)・30(日)11:30~11:55

※TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送

パーソナリティ:木村拓哉

ゲスト:Taka(ONE OK ROCK)

リリース情報

2025.02.21 ON SALE

ONE OK ROCK

ALBUM『DETOX』

『木村拓哉 Flow』番組サイト

https://www.tfm.co.jp/flow/

木村拓哉 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/35

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A026606.html

ONE OK ROCK OFFICIAL SITE

https://www.oneokrock.com/jp/