＜個人投資家の予想＞ 03月02日 14時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8309) 三井住友トラ 東証プライム
(9697) カプコン 東証プライム
(8905) イオンモール 東証プライム
(100000018) 日経平均 東証その他
(325A) テンシャル 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
(8135) ゼット 東証スタンダード
(2975) スターマイカ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8309) 三井住友トラ 東証プライム
(9697) カプコン 東証プライム
(8905) イオンモール 東証プライム
(100000018) 日経平均 東証その他
(325A) テンシャル 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
(8135) ゼット 東証スタンダード
(2975) スターマイカ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS