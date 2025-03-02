[3.2 J1第4節](埼玉)

※15:00開始

主審:ネイサン・フェルボーメン

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 14 関根貴大

DF 26 荻原拓也

MF 6 松本泰志

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 9 原口元気

MF 25 安居海渡

MF 30 前田直輝

FW 12 チアゴ・サンタナ

控え

GK 16 牲川歩見

DF 4 石原広教

DF 35 井上黎生人

MF 10 中島翔哉

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 24 松尾佑介

MF 77 金子拓郎

MF 88 長沼洋一

FW 20 長倉幹樹

監督

マチェイ・スコルジャ

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 26 杉岡大暉

DF 42 原田亘

MF 8 小泉佳穂

MF 14 小屋松知哉

MF 24 久保藤次郎

MF 27 熊坂光希

MF 40 原川力

FW 15 木下康介

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 46 松本健太

DF 3 ジエゴ

DF 5 田中隼人

DF 13 犬飼智也

MF 11 渡井理己

MF 28 戸嶋祥郎

MF 33 白井永地

FW 9 細谷真大

FW 37 中島舜

監督

リカルド・ロドリゲス