浦和vs柏 スタメン発表
[3.2 J1第4節](埼玉)
※15:00開始
主審:ネイサン・フェルボーメン
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 26 荻原拓也
MF 6 松本泰志
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 9 原口元気
MF 25 安居海渡
MF 30 前田直輝
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 35 井上黎生人
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 24 松尾佑介
MF 77 金子拓郎
MF 88 長沼洋一
FW 20 長倉幹樹
監督
マチェイ・スコルジャ
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
MF 40 原川力
FW 15 木下康介
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 5 田中隼人
DF 13 犬飼智也
MF 11 渡井理己
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
FW 9 細谷真大
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
※15:00開始
主審:ネイサン・フェルボーメン
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 26 荻原拓也
MF 6 松本泰志
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 9 原口元気
MF 25 安居海渡
MF 30 前田直輝
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 35 井上黎生人
MF 10 中島翔哉
MF 24 松尾佑介
MF 77 金子拓郎
MF 88 長沼洋一
FW 20 長倉幹樹
監督
マチェイ・スコルジャ
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
MF 40 原川力
FW 15 木下康介
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 5 田中隼人
DF 13 犬飼智也
MF 11 渡井理己
MF 28 戸嶋祥郎
MF 33 白井永地
FW 9 細谷真大
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス