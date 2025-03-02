½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¸Å¹¾ºÌ²Â¤¬ÄÀ¤á¤¿Æñ¥Ñ¥Ã¥È¤ËÊÆÀä»¿¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦°ìÂÇ¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ª¡×
HSBC½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¦HSBC½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ººÇ½ªÆü¤¬2Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¼¥µGC¥¿¥ó¥¸¥ç¥óC¡Ê6779¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ó°Ì¤È5ÂÇº¹¤Ç½Ð¤¿¸Å¹¾ºÌ²Â¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤Ï15ÈÖ¤Ç¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¤³¤ÎÆü4¸ÄÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼Ã¥¼è¡£ÊÆ¼Â¶·¤â¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡15ÈÖ¥Ñ¡¼3¡£¸Å¹¾¤¬¥«¥é¡¼¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥È¤Ï¥é¥¤¥ó¤Ë¾è¤ë¤È¡¢µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¡£¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤òÊ¨¤«¤»2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤·¤¿ÀìÌç¶É¡Ö¥´¥ë¥Õ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎÊüÁ÷ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¶·¤¬¡Ö²¿¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤ï¤º¤«3ÂÇº¹¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£²òÀâ¤â¡ÖÈà½÷¤Ïº£ÆüÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Î¸Å¹¾¤Î¥×¥ì¡¼¤òÀä»¿¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¸Å¹¾¤Ï16ÈÖ¤Ç¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼Ã¥¼è¡£14ÈÖ¤ò½ª¤¨ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¼ó°Ì¥ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤òÌÔÄÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë