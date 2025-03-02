¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡¡¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¡õ¹â³ÛÎÅÍÜÈñ°ú¤¾å¤²¤ËÅÜ¤ê¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹°¤¤¡×
¡¡£²ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬¿Ê¤á¤ë¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤È¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Ï¼«¸ø¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´Ö¤Ç¹ç°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅÈñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë´µ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï´µ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤À¡£¤É¤Á¤é¤â»¿ÈÝ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼»á¤Ï¡Ö»äÎ©¤ÏÌµ½þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»äÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤»¤á¤Æ½êÆÀÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤ä¤ë¤È¡£Âçºå¤Ç¤â¸øÎ©¤ÎÊÀ³²¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á´¹ñ°ìÃ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃÏ°è¤ÎÆÃÄ¹¤ß¤Æ¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¹â³Û°åÎÅ¤âÆ±¤¸¤¯¡¢µÄÏÀÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤À¡£¡Öº£¡¢·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Êý¤«¤È¤¤¤¦¤È·ÐºÑÅªÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È¡£Î¢¤òÊÖ¤¹¤È·ëº§¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï°ìÄê¤ÎÇ¯¼ý¤¬¤¢¤ëÊý¡£°ìÄê¤ÎÇ¯¼ý¤¬¤¢¤ëÊý¤¬·ëº§¤Ç¤¤Æ»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤é°åÎÅÈñ¤ÏÌµÎÁ¡¢ºòÇ¯¤«¤é»ùÆ¸¼êÅö¤Ï½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤âÌµ½þ²½¤µ¤ì¤ë¤È¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö°ìÊý¤Ç·ÐºÑÅªÍýÍ³¤Ç¶ì¤·¤¯¤Æ·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢£³£µ£°Ëü¤ÎÇ¯¼ý¤Ç£µ£°Ëü¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎÊý¤ÎÊÝ¸±¤Ç¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°åÎÅÈñ¤¬¥¿¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹°¤¤¡×¤Èµ¿ÌäÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡¿ùÂ¼»á¤ÎÇ®ÊÛ¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉéÃ´¤ÏÉéÃ´¤Ç¤¤ë¤È¤¤ËÉéÃ´¤Ç¤¤ë¿Í¤¬ÉéÃ´¤·¤Ê¤¤¤È¤â¤¿¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç·ò¹¯¤Ç¤ª»Å»ö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æº£¤ÎËÍ¤Ë»ùÆ¸¼êÅö¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ëý¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤Ç¼êÅö¤Æ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥¬¥ó¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÉéÃ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬¤Ü¤¯¤ÎÅÜ¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£