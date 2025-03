『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した里仲菜月

昨年5月に衝撃のグラビアデビューを果たしたアイドルグラビア界随一のスタイルを持つ里仲菜月(さとなか・なつき)ちゃんが、3月3日(月)発売『週刊プレイボーイ11号』のグラビアに登場。

週プレ3度目となる今回は、今までの爽やかでフレッシュなグラビアとはひとあじ違って少し大人っぽく、ドラマチックに。イわいいイ世韻犬磴覆ぁ彼女の表現力をご賞味あれ。

【写真】アイドルグラビア界随一のスタイルを持つ里仲菜月

* * *

■グラビア向きの体質になってきた

――今回の撮影テーマは「洋画に憧れて」。今までにない大人びた仕上がりでした。

里仲 昨年グラビアを始めて、ずっとフレッシュな感じで撮影していただいていたので、これまでと違って新鮮で楽しかったです。イメージは「美術!」って感じで、映画や絵画を意識しました。

――他誌でも見かけることが増えましたが、グラビア的に最近変わったことは?

里仲 体づくりの意識です。今までは前日に走り込むとか、けっこう鍛えてたんですけど、もちもち感を残せるように、程よく動きながらしっかりごはんを食べるようになりました。実はだんだん体質も変わってきていて。

――体質?

里仲 痩せグセがついたというか。ちょっと運動するだけですぐにスッキリするようになったんです。グラビア向きの体質になってきたなと思いつつ、だからこそ今回は痩せすぎないようにしようって気をつけました。

――テーマにちなんで、好きな映画の登場人物は?

里仲 『スーサイド・スクワッド』のハーレイ・クインが好きです。常に「私が一番!」って感じで、ずっと破天荒なんですけど、「私も昔は破天荒だったな」とか「もっと自分を出したいな」という意味で憧れちゃいます。

――確かに、10代の頃はもっと自由なイメージでした。

里仲 何かをしゃべるにしても、頭で考えるより先にまず口にしてました(笑)。自分の気持ちを押し殺すつもりはないんですけど、良くも悪くも大人になったんですかね。

――12歳からアイドルをやっていて、芸歴と年齢にギャップがあるのも一因ですかね。

里仲 そうかもしれないし、最近それで少し悩んでます。アイドル歴は私たちのほうが長いけど、年齢は私たちより上のアイドルさんが周りに多くて。だから、「タメ口と敬語、どっちが正解?」みたいな変な距離感ができちゃって、仲良くなる方法がわからない(笑)。

――破天荒に、距離感近めのタメ口で行けばいいのでは?

里仲 ......いや! やっぱりいきなりタメ口はブレーキ踏んじゃいますね(笑)。敬語スタートでも積極的に交流できるように、なんとか頑張ります。

――所属するアイドルグループのTask have Funは、今年ついに10年目に突入します。記念の年にやりたいことは?

里仲 メンバー3人の写真集を作りたい! 水着ができるコは水着を着てもいいし、3人でそれぞれセルフプロデュースをしても面白そうだなって。

――5周年のときに一度出したグループ写真集を、このタイミングでも出したいと。

里仲 今でも頻繁に見返しているので、また記念で作りたいです。あとはプライベートですけど、3人で旅行に行きたくて。

――「3人で」は、今までほとんどなかったとか?

里仲 そうなんです。みんな真面目なタイプなのもあって、昔から「気づいたらお仕事の話になっちゃう」のが私たちで。10年目くらいは、そういう話を一切しない、ゆったりした時間を3人で過ごしたいなと思ってます。

――実現、楽しみですね。ところで先日、サウナ好きが高じて「サウナ・スパ健康アドバイザー」という資格を取ったとか。

里仲 私、ずっとサウナが好きなんですけど、サウナってここ何年かですごくはやったじゃないですか。なので「はやりに乗ったんじゃなくて本当に好きなんです!」って言いたくて(笑)。

――なるほど(笑)。

里仲 今、もっと上の資格も目指してます。ここだけの話、資格があると温泉施設の割引も利くようになるんですよね......。

――本当の目的はそっちじゃないですか?

里仲 (笑)。......いや! 資格があるとカッコいいからです!

スタイリング/大橋みずな ヘア&メイク/ムロゾノケイト(GiGGLE)

●里仲菜月(さとなか・なつき)

2003年7月10日生まれ 茨城県出身 身長165僉

○アイドルグループTask have Funのメンバー。3月19日(水)に3rdアルバム『Have Fun Days』を発売。5月10日(土)からTask have Fun結成9周年記念ツアー「THIS IS TASK」を開催予定。ツアーファイナルは、5月28日(水)Zepp Shinjuku。6月7日(土)に日比谷公園大音楽堂にてTask have Fun結成10周年キックオフワンマンライブを開催予定。テレ朝動画 logirl(ロガール)で冠番組『Task have Fun Diary』(毎週金曜17:00〜)が配信中 。

公式X【@Task_Natsuki】

公式Instagram【@natsuki_satonaka】

公式TikTok【@okomenatsuki】



里仲菜月デジタル写真集『Like a movie.』 撮影/カノウリョウマ 価格/1100円(税込)

取材・文/アオキユウ(short cut) 撮影/カノウリョウマ