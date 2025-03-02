ÅÏî´½í¤¬¤Ä¤¤¤Ë½µ¥×¥ìÉ½»æ¡õDVD¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¤Ê¤¼Èà½÷¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡Ö½µ¥×¥ì¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ËËÜÅö¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼½ÅÈÇ¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡£PTSD¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æµ±¤¯»þ¤Î¿Í¡£
ÅÏî´½í¤¬3·î3Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤11¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï»£±Æ¤Ë¤«¤±¤¿»×¤¤¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤«¤±¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²òÊü¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¤Ç¤Î»£±Æ
¡½¡½º£²ó¤ÏÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤Æ¥¿¥¤¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£Èô¹Ôµ¡¤Ç¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é6»þ´Ö¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¾è¤ê·Ñ¤¤¤ÇÎ¥Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤Þ¤º¤Ï»×¤¤½Ð¿¼¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÏî´¡¡¿ÍÀ¸2²óÌÜ¤Î¥¿¥¤¤Ç4Çñ5Æü¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡»£±Æ¤Î½éÆü¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬²ÙÊª¤ò¤Ê¤¯¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç¹²¤Æ¤ÇÃµ¤·¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÊÔ½¸¤µ¤ó¤¬Æü¾Æ¤±»ß¤á¤È´Ö°ã¤¨¤ÆÀö´é¥¯¥ê¡¼¥à¤òÂÎ¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó¤Ï¥¯¥Ã¥ÉÅç¤È¤¤¤¦¥¿¥¤ÆîÉô¤ÎÎ¥Åç¤ÇÆüÄø¤ÎÂçÈ¾¤ò²á¤´¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¤¬ËÜÅö¤Ë¹â¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅç¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö¤ï¡Á¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ²òÊüÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°áÁõ¤â¤É¤ì¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÅÏî´¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¤Î°áÁõ¤äÀÄ¤Î¥É¥ì¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡¢¥É¥ì¥¹¤ÏÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡£¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤ê¤Ê¤¬¤é»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö»ä¡¢¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¤«¤éÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÀÄ¤¤¥É¥ì¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¿ÀÈëÅª¤ÊÂì¤ÎÁ°¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°ÎÙ¤ÇÅÏî´¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³¤³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¡¹¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÅÏî´¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤·¤«¤â»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥á´é¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö»ä¤è¤ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤Ý¤¤¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤±¤Ã¤³¤¦µ÷Î¥¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿......¡Ê¾È¡Ë¡£
¡½¡½¥¿¥¤¤Ï¤´¤Ï¤ó¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÅÏî´¡¡ËÜÅö¤Ë¡ª¡¡¥È¥à¥«¡¼¥¬¥¤¤È¤¤¤¦¥³¥³¥Ê¥Ä¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¤¬¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç3¿ÍÁ°¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤¿Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤â¥¿¥¤ÎÁÍý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥È¥à¥«¡¼¥¬¥¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿µðÂç¤ÊÐ§¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÅÏî´¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï5¥õ·îÁ°¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤À¿©¤¬ºÙ¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¡£
ÅÏî´¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤Îº¢¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤·¤º¤Ä¿©¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°û¤àÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£
¡½¡½°û¤àÎÌ¤â¡©
ÅÏî´¡¡ºÇ¶á¤Ï¤º¤Ã¤È²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤«°û¤à¤«¤¯¤é¤¤¤·¤«¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Á¥Ó¥Á¥Ó¤È......¡£¡Ø¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¡ØDr.STONE¡Ù¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤Ê¤É¤Ê¤É¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤«½àÈ÷¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÅÏî´¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤äÀ¤³¦´Ñ¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤òÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇInstagram¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÍó¤¬¥«¥ï¥¤¥¤½÷¤Î¥³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï¸½¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»Ø¼¨¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»£¤Ã¤Æ¢ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÙ·ÆÃæ¤âÇ®¿´¤Ë¼Ì¿¿¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÏî´¡¡¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢Éô³è¤Î¹ç½É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£1ÆüÌÜ¤ÈºÇ½ªÆü¤È¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤À¤±¤É¤Á¤ã¤ó¤È"´é"¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Í½Äê¤¬¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¥¥Ä¥¤¤È»×¤¦
¡½¡½º£²ó½µ¥×¥ì¤ÎÉ½»æ¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÅÏî´¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£1Ç¯Á°¤ÏËÜÅö¤ËÆ°¤±¤Ê¤¯¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½¤³¤ÎÈ¾Ç¯¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÅÏî´¤µ¤ó¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÏî´¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢À¸¤À¸¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£°ì²ó¤¹¤Ã¤«¤é¤«¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½²¿¤«ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÂÎ¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤Ê»þ´ü¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤âº£²ó¤Î»£±Æ¤Î¤è¤¦¤ËÇË¤ì¤Ê¤¤Í½Äê¤È¤«ÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤ËÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤ÇË»¤·¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤â¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â¤Ä¤±¤º¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
ÅÏî´¡¡¤½¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ËÍ½Äê¤äÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¥Ä¥¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï1·îËö¤Ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ØÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¿ôÆü´Ö¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«µ¤Ê¬¤âÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ö¤â¤¦¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤¬3·î¤ËÉ½»æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢µß¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¤¤¤È¿¶Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇÅÏî´¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÉô¤ÇÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£SNS¤Ç¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖPTSD¤Î¿Í¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ì¤ë¥ï¥±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£
ÅÏî´¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½µ¥×¥ì¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ä¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¡á¥»¥¯¥·¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö°ìÅÙÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï±Ê±ó¤ËÆü±¢¤òÊâ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÕ¤Ë¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤âÂ¿¡¹ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
ÅÏî´¡¡¤à¤·¤íÁ°²ó¤Î½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤¤°Õ¸«¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Îµ»ö¤Ç¤Ï»ä¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ëÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢DM¤È¤«¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ´õË¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»ä¼«¿È¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿À¼¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡©
ÅÏî´¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¾¯¤·¤Ç¤â»ä¤Î¸ÀÍÕ¤ä¼Ì¿¿¤Çµß¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤âÂç¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢È¯¿®¤òÂ³¤±¤ÆÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¡¢ÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Û¤É¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡¢³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤òÅù¿ÈÂç¤ÇÀ¿¼Â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿
¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÏî´¡¡¤¦¡Á¤ó¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¼Ò²ñÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é4¥õ·î¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤¬¤Þ¤À¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤ÏÀè¤Û¤É¤âÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¸µµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¶À¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÄì¤ò¸«¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¿§¤ß¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ÎÈ±¤¬¥ê¥ó¥¹¤ÇÀ°¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¡Ö¤¢¡¢³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤â¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½³°¸«¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ÅÏî´¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¹¥Æ¥¤Ê¥á¥¤¥¯¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê°áÁõ¤Ç¥¹¥Æ¥¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤ÆËÁ¸±¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÅÏî´¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÃå¤¿Éþ¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤³¤ÎÁ°½ÕÉþ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ©¤±¤Æ¤ë¤ä¤Ä¡ª¡¡¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡£½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤òÃå¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾®¤µ¤¤ÌÜÉ¸¤ÇÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤Î¤ª»Å»ö¤â¸µµ¤¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥á¥ó¥È¤äDM¤ÏÁ´ÉôÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡Âè¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤«´é¤È¤«³Ð¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î±þ±ç¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤ò²¹¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÀ¸¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â»ä¤¬Î¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÏî´ ½í¡ÊNagisa WATANABE¡Ë
1997Ç¯4·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿·³ã¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹165Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿
¡û·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ä¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£2024Ç¯10·î¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢²áµî¤ËPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Àº¿À¼À´µ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤¦¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@watanabenagisa_¡Û
»£±Æ¡¿ÃæÂ¼ÏÂ¹§