[3.2 J1第4節](Eピース)

※14:30開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 13 新井直人

MF 20 井上潮音

MF 24 東俊希

MF 39 中村草太

MF 51 加藤陸次樹

FW 9 ジャーメイン良

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

DF 15 中野就斗

MF 14 田中聡

MF 18 菅大輝

MF 30 トルガイ・アルスラン

MF 32 越道草太

MF 35 中島洋太朗

FW 36 井上愛簾

監督

ミヒャエル・スキッベ

[横浜FC]

先発

GK 1 フェリペ・メギオラーロ

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 福森晃斗

DF 30 山崎浩介

MF 3 鈴木準弥

MF 4 ユーリ・ララ

MF 6 駒井善成

MF 10 ジョアン・パウロ

MF 17 新井瑞希

MF 48 新保海鈴

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 40 遠藤雅己

DF 16 伊藤槙人

MF 8 山根永遠

MF 14 中野嘉大

MF 20 村田透馬

MF 23 ミシェル・リマ

MF 34 小倉陽太

FW 13 小川慶治朗

FW 15 伊藤翔

監督

四方田修平