広島vs横浜FC スタメン発表
[3.2 J1第4節](Eピース)
※14:30開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 20 井上潮音
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 15 中野就斗
MF 14 田中聡
MF 18 菅大輝
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
FW 36 井上愛簾
監督
ミヒャエル・スキッベ
[横浜FC]
先発
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 30 山崎浩介
MF 3 鈴木準弥
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 駒井善成
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 17 新井瑞希
MF 48 新保海鈴
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 40 遠藤雅己
DF 16 伊藤槙人
MF 8 山根永遠
MF 14 中野嘉大
MF 20 村田透馬
MF 23 ミシェル・リマ
MF 34 小倉陽太
FW 13 小川慶治朗
FW 15 伊藤翔
監督
四方田修平
※14:30開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 20 井上潮音
MF 24 東俊希
MF 39 中村草太
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 15 中野就斗
MF 14 田中聡
MF 18 菅大輝
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
FW 36 井上愛簾
監督
ミヒャエル・スキッベ
[横浜FC]
先発
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 30 山崎浩介
MF 3 鈴木準弥
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 駒井善成
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 17 新井瑞希
MF 48 新保海鈴
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 40 遠藤雅己
DF 16 伊藤槙人
MF 8 山根永遠
MF 14 中野嘉大
MF 20 村田透馬
MF 23 ミシェル・リマ
MF 34 小倉陽太
FW 13 小川慶治朗
FW 15 伊藤翔
監督
四方田修平