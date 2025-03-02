名古屋vs町田 スタメン発表
[3.2 J1第4節](豊田ス)
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 16 武田洋平
DF 3 佐藤瑶大
DF 4 宮大樹
DF 20 三國ケネディエブス
MF 2 野上結貴
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 55 徳元悠平
FW 18 永井謙佑
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 6 河面旺成
MF 9 浅野雄也
MF 26 加藤玄
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
MF 70 原輝綺
FW 10 マテウス・カストロ
FW 11 山岸祐也
監督
長谷川健太
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
MF 19 中山雄太
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
FW 90 オ・セフン
控え
GK 13 守田達弥
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 23 白崎凌兵
MF 39 バスケス・バイロン
FW 9 藤尾翔太
FW 10 ナ・サンホ
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 16 武田洋平
DF 3 佐藤瑶大
DF 4 宮大樹
DF 20 三國ケネディエブス
MF 2 野上結貴
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 55 徳元悠平
FW 18 永井謙佑
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 6 河面旺成
MF 9 浅野雄也
MF 26 加藤玄
MF 27 中山克広
MF 70 原輝綺
FW 10 マテウス・カストロ
FW 11 山岸祐也
監督
長谷川健太
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 7 相馬勇紀
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
MF 19 中山雄太
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
FW 90 オ・セフン
控え
GK 13 守田達弥
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 23 白崎凌兵
MF 39 バスケス・バイロン
FW 9 藤尾翔太
FW 10 ナ・サンホ
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛