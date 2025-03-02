[3.2 J1第4節](豊田ス)

※14:00開始

主審:岡部拓人

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 16 武田洋平

DF 3 佐藤瑶大

DF 4 宮大樹

DF 20 三國ケネディエブス

MF 2 野上結貴

MF 7 和泉竜司

MF 8 椎橋慧也

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 55 徳元悠平

FW 18 永井謙佑

控え

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 6 河面旺成

MF 9 浅野雄也

MF 26 加藤玄

MF 27 中山克広

MF 33 菊地泰智

MF 70 原輝綺

FW 10 マテウス・カストロ

FW 11 山岸祐也

監督

長谷川健太

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 50 岡村大八

MF 7 相馬勇紀

MF 16 前寛之

MF 18 下田北斗

MF 19 中山雄太

MF 20 西村拓真

MF 26 林幸多郎

FW 90 オ・セフン

控え

GK 13 守田達弥

DF 6 望月ヘンリー海輝

MF 8 仙頭啓矢

MF 23 白崎凌兵

MF 39 バスケス・バイロン

FW 9 藤尾翔太

FW 10 ナ・サンホ

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 49 桑山侃士

監督

黒田剛