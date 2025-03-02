讃岐vs金沢 スタメン発表
[3.2 J3第3節](ピカスタ)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 35 左合修土
DF 55 藤井葉大
DF 99 附木雄也
MF 2 内田瑞己
MF 6 長谷川隼
MF 8 森勇人
MF 15 岩本和希
MF 60 森川裕基
MF 90 後藤優介
FW 30 丹羽詩温
控え
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
MF 10 川西翔太
MF 13 前川大河
MF 14 石倉潤征
MF 96 吉田陣平
FW 11 エドゥアルド
FW 22 大野耀平
FW 24 上野輝人
監督
米山篤志
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 49 大澤朋也
FW 10 パトリック
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 16 毛利駿也
MF 14 石原崇兆
MF 17 加藤大樹
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 35 左合修土
DF 55 藤井葉大
DF 99 附木雄也
MF 2 内田瑞己
MF 6 長谷川隼
MF 8 森勇人
MF 15 岩本和希
MF 60 森川裕基
MF 90 後藤優介
FW 30 丹羽詩温
控え
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
MF 10 川西翔太
MF 13 前川大河
MF 14 石倉潤征
MF 96 吉田陣平
FW 22 大野耀平
FW 24 上野輝人
監督
米山篤志
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 38 山本義道
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 49 大澤朋也
FW 10 パトリック
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 16 毛利駿也
MF 14 石原崇兆
MF 17 加藤大樹
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰