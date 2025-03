端麗な寿司は「鮨さいとう」仕込み！ さらなる高みを目指して進化し続ける新進気鋭の寿司職人の世界観に迫る

日本の料理界の次代を担う若きシェフたち。食の世界に精通する本田直之さんが聞き手となって、彼らの料理にかける思いやチャレンジを語ってもらう連載。第12回は名店「鮨さいとう」と現代美術ギャラリー「NANZUKA」がコラボレーションした店「鮨さいとう はなれ NANZUKA」店主、沼尾りゅうすけさん。「鮨さいとう」店主、齋藤孝司氏の薫陶を受け、真摯に寿司と向き合う姿と気さくな人柄が多くのファンを虜にしている。

もっとうまくなりたい! 無我夢中で走り抜けた20代の寿司修業

左:沼尾りゅうすけさん、右:本田直之さん

本田:よろしくお願いします。いくつになったの。

沼尾:もう30歳になりました。

本田:宇都宮の調理師学校を出たんだっけ。

沼尾:調理科のある高校に進学しました。3年間通うと、卒業と同時に調理師免許がもらえるという学校です。

本田:もともと料理人になりたかった。

沼尾:親の影響もあって、とりあえず手に職をつける仕事だったら、年を取ってもできるかなと思って進学しました。当時は、特に好きではなかったですけど、他にやりたいこともなくて、始めたって感じですね。

本田:実家は割烹?

沼尾:宇都宮で割烹をやっています。

本田:将来はその店を継ぐの?

沼尾:帰るつもりはないです。

本田:高校で料理を勉強した。高校からのスタートは早い方だよね。

沼尾:高校を卒業して18歳のとき、東京に来て「銀座久兵衛(以下、久兵衛)」に入って、寮に住み込んで働きました。寮には4年ほどいて、その後、一人暮らしをして結局「久兵衛」には丸6年いました。

本田:「久兵衛」で仕事する良さは、大量にやらせてもらえることというのをよく聞く。イベントとかあると、大量に握らせてくれるじゃない。それがすごく良かったと。りゅうすけもそうだった。

沼尾:宴会とかにめちゃくちゃ行かされましたね。切り付けとかとんでもない量をやらされました。でも、そういう場数を踏ませてもらえる環境は、本当にありがたかったです。手際や段取りが良くなりますから。「鮨さいとう(以下、さいとう)」のような個人店が最初でもいいと思うんです。でも、仕事はできても場数がこなせない。臨機応変という感覚が身につかないと思います。

本田:いいトレーニングになっていたんじゃないの。

沼尾:お金のもらえる専門学校みたいな感じです。今は「さいとう」でも麻布台ヒルズの店などで若手が交替で握っている店があります。そういう面では「さいとう」も変わりつつあると思います。

本田:修業した店が、例えば個人店で8席しかなかったら、せいぜい16人分とか範囲が限られる。「久兵衛」のイベントだと、とんでもない数でしょ。100人前とか?

沼尾:だいたい120人前握ります。昔は200人前を職人1人でやったそうです。すごい量のシャリを切るからシャリ切りの勉強になったし、だし巻きも1日15本とか作っていました。「さいとう」に移ってきたときは、特に対面での接客で苦労しました。日本酒やワインの知識とかなかったので大変でした。

本田:接客やお酒の知識は仕事しながらでも覚えられるじゃん。でも、技術は、家で練習したとしても急にはうまくならないでしょ。どうやってうまくなった?

沼尾:早くうまくなりたくて、本当は駄目なんですけど、休みの日も他店でアルバイトしていました。僕が一番お世話になったのが勝鬨橋のところにある「すし大」。あそこの仕込みも「久兵衛」の比じゃないぐらいやりました。赤貝200個、鯵50本とか。カウンターにも立たせてもらって、休み全部をそこのアルバイトに使っていましたね。働き過ぎて、営業中にお客様の前で倒れたこともあるほどです。今はもう絶対無理ですね。でも、そのときはまだ20代でしたから。

本田:「さいとう」に行こうと思ったのは何で?

沼尾:「久兵衛」を辞めて、どうしようかなと思っていたとき、実家と縁がある陶器会社の社長さんが、「さいとう」が人を欲しがっているよと教えてくれたんです。それで、面接を受けることになりました。親方(「さいとう」店主、齋藤孝司氏、以下、親方)と面接したら「来週から来られる?」と尋ねられて「行きます」と答えて、そこから始まりました。

「鮨さいとう」で学んだ美しい所作から生まれる至高の一貫

本田:すでに経験があったけど、「さいとう」でいきなり握らせてはもらえなかった。

沼尾:1年間は魚を触らなかったですね。おしぼりや茶巾を畳んだり、掃除したりしていました。

本田:握れるのにあえて言わなかった。

沼尾:いつか自分の行動で示してやろうと、余計なことは言わないようにしていました。親方はできると思ってなかったんです。最初に握ったのが京都出張のときです。そのとき手が足りなくて、俊さん(橋場俊治氏、「鮨しゅんじ」店主)に「誰か握れないのか」と言われたので、「握れます」と言いました。実際握ってみると、親方から「お前、握れるんだ。いいじゃん」みたいに言われて、そこから握るようになりました。「チャンスはいつ来るかわからない。そこをつかみ取るか、つかみ取らないかで人生は変わる」と親方に言われました。日頃からできる構えをしていたので、チャンスを生かせた。親方の言うとおりだなと思いました。

本田:トップ料理人になっている人は、皆、同じことを言うよね。いざ、やれと言われたときにちゃんと結果を出す。

沼尾:きっかけは些細なことでしたが、そこから一気に上に行くことになりました。

本田:その時点で「さいとう」にいる他の人たちとはレベルが違ったわけだよね。どれくらいで仕込みを任せてもらえるようになるの?

沼尾:その頃は俊さんが基本的に仕込み全部を見ていて、お前でいいんじゃないのみたいな感じで、少しずつ任されるようになりました。「さいとう」のやり方は今まで学んできた店と違っていたので、修正しながらやらせてもらった感じです。ありがたいことに、俊さんにはすごく可愛がってもらいました。俊さんが独立することが急に決まって、その後、誰がやるのかとなったときに、お前やれという感じで、メインで仕込みをやるようになりました。流れよく、トントンと来たなと思っています。

本田:チャンスをつかむタイミングってあるよね。プロ野球選手と一緒。一軍をちょっとやってみようって言われて、一軍に行っても、そこで打てなかったら、また二軍に戻る。下手したら戦力外通告される。ところで握りを教えてもらったことはあるの?

沼尾:「久兵衛」のときも含めて一回もないです。見て覚えろと言われて、それが当たり前で育ってきました。

本田:「久兵衛」でも独自の握り方があった?

沼尾:「久兵衛」では、皆、それぞれ握り方が違うんです。だから、いいなと思う人がいたら、その握り方を盗んで自分の型を作るようにしました。

本田:そこから、今度は「さいとう」の握りになった。

沼尾:「さいとう」の握りは難しかったですね。所作を良くしないといけないので。

本田:ほぼ右手で決めなきゃいけない。しかも手数が少ない。

沼尾:俊さんや僕らと比べると、親方はずば抜けて手数が少ないです。あそこまで少なくするのは、ちょっと難しいですね。手数が多ければ、寿司の形が奇麗に見えるんです。手数をどれだけ少なくして、おいしく握るか、奇麗に見えるかというのが「さいとう」のスタイルだと思います。

本田:相当、親方を見てないとできないよね。でも、営業中、ずっと見ているわけにいかないでしょ。

沼尾:僕は、結構、親方が握るのをじっと見ていましたね。最初、カウンターに入ったときは、ぜんぜん余裕がなくて見られませんでした。でも、叱られても何を叱られたかがだんだんわかってくる。そうすると、次第に余裕が出てきて、お客様にドリンクやガリを出しながら、親方の所作を見ていました。

小肌。九州・佐賀県産のものを使用。ほどよく身が締まり、しっとりとした食感

本田:と言ってもさ、型がついちゃっていると、なかなか変えるのは難しくない? 例えば、シャリの量とかも違うでしょ。

沼尾:結構、シャリ玉を作るのは大変でした。玉を作るとき、空気を入れるのが「さいとう」のスタイル。これが難しい。とにかく場数をこなそうと、余ったシャリをもらって練習しました。カウンターにデビューして握るとき、親方に「うちのシャリは結構ほどけるから、最初はしっかり握って玉を作れ」と言われました。僕のレベルでふわっとしたシャリを作ろうとすると、ほどけて握りにならない。そのうちだんだんわかってくるからと言われたんです。実際、握っていると、これぐらいがいいというのがわかってくるんですね。自分も今は、空気を入れて、握っています。でも、最初は加減がわからない。そんな余裕はないですから。

本田:次第に奇麗に握ることがわかってくる。最初から先輩たちと同じレベルでなくてもいいということだね。あと「さいとう」は所作が奇麗だよね。

沼尾:親方の所作を、俊さんも僕も皆、真似しています。

中トロ。大間・奥戸(おこっぺ)産、一本釣りされたマグロ。赤身、中トロ、大トロの順で供される

本田:所作もさ、やっぱ人によって違うじゃん、たまにすごく奇麗な人がいるけど、雑な人もいる。性格なのか、意識してないのかわかんないけど。所作は意識している?

沼尾:僕はめちゃくちゃ意識しています。指を広げて握る職人もいますが、「さいとう」ではあれはよくないと言われました。僕にもそんな癖があって、輪ゴムで指をくっつけて広がらないようにして癖を直しました。親方の所作は指が広がらなくて、お客様から奇麗に見えるんです。

本田:どうやって所作を研究したの? 録画したりして?

沼尾:後輩に録画してもらい、それを家で見ました。それを見ながら、ああ、まだちょっと指が開いているなとか確認するんです。あと、僕の小手返しも良くない。そういうのも直しました。親方の小手返しは派手なんです。飛んでいますから。飛んで、右手でキャッチしている。それで決まるんです。皆さん、当たり前のように見ているかもしれませんが、あの技術は本当にすごい。ただ、親方とまったく同じにはできないんです。僕の方が手が大きいので。それで、動画を見ながら奇麗に見えるように自分の形を工夫しました。

本田:昔は所作や握り方が奇麗とか求められてなかったよね。今はそれが変わってきた。

沼尾:その変化の始まりは親方世代だと思いますね。

本田:何で変わってきたんだろう。

沼尾:完全おまかせになってからじゃないですか。注文が完全おまかせになって、食べはじめる時間も一緒で、一斉にコースが始まる。そうなると職人の握り方って注目されると思うんです。そこから所作を奇麗にすることが大事となってくる。昔は、お客様の食べる時間もバラバラで、目の前にネタケースがあって、好きなものを頼むスタイルだった。そのときは、皆、握る所作を気にしなかった。

本田:ネタケースがあるから、手元もあんまり見えない。

沼尾:完全おまかせになって、ネタケースがない時代が来ると、職人の所作が丸見えなんです。

本田:りゅうすけは、修業を始めたときから所作を奇麗にしようと思ってたの?

沼尾:最初は、所作を奇麗にしようとは考えなかったですね。「さいとう」に入ってからです。「すし大」も「久兵衛」もお客様が食べる時間はバラバラで、ネタケースがあるスタイルです。所作を奇麗にするより、どれだけ早く奇麗にどれだけ早くお客様に提供するかという方が大事。回転も重視されました。「さいとう」のような店では、そんな考えはないじゃないですか。一晩、2回転しかしない。だから「さいとう」に入って、意識が変わりました。

強みは和食で培ったセンス。伝統を踏襲しつつ新時代の寿司を目指す

一見すると、寿司店には見えないモダンな外観

本田:「鮨さいとう はなれ NANZUKA」にはどうして移ってきたの。

沼尾:チャンスだと思ったんです。僕がやりますと手を挙げて、「やれるのか」と言われたので、「やります」と答えました。六本木から離れて自分の実力を見てみたいと思ったんです。この店は売り上げがマイナスの状態だったので、自分の実力でプラスにしようと思い、立候補して移動してきました。

本田:普通だったら、ここを担当するのは尻込みするよね。まず集客が難しい。

沼尾:六本木でいろいろ経験させてもらっていたので、こちらに移っても怖くはなかったですね。あまり寿司店らしくないから、お客様が入んないんじゃないのとか言われたこともあります。ですが、六本木時代にお客様との距離を縮めていたから、店を移っても、来てくれるだろうと思っていました。実際、問題なく予約が埋まっています。

店内はギャラリーを兼ねており、現代アートを楽しむこともできる

本田:あまりお客が来ない店をここまで繁盛させた。4月まで予約が埋まってるんでしょ。すごいね。六本木の個室は、何年担当したんだっけ?

沼尾:丸3年やっていました。

本田:そこでお客が付いたのが大きいよね。

沼尾:六本木時代から長く来てくれているお客様のおかげです。中には、六本木じゃないと嫌だというお客様もいます。そういう意味で、個室に来てくれていたお客様は「鮨さいとう」に来たいのか、僕の寿司がいいのかがはっきりわかるようになったのはよかったと思っています。今のところ、来たお客様、全員がリピーターになってくれていますし、新しいお客様を紹介してくれたりもしています。

真鯛の昆布締め。4日ぐらい寝かせている。さらに昆布締めにして味を凝縮させている

本田:こっちに移ってきてから変わったところはある? 握りはどう?

沼尾:握りは六本木時代と一緒です。ネタは少し変えました。個人的な好みで、厚めに切ったヒラメやタイなどの白身をじっくり寝かせて、昆布締めにして味わい深くしています。

本田:つまみはどうしてる?

沼尾:自分が出せるものを出して楽しくやっています。実家が割烹をやっていたこともあって、和食の経験があるので、ノレソレのゴマダレのような自分のレシピをつまみに入れています。常連さんに好評です。

本田:ノレソレのゴマダレ、うまそう。結構、つまみの内容は変えた?

沼尾:あん肝やタコといった「さいとう」の定番は変えずに残しつつ、少し遊びで新しいメニューを入れています。昔から、ちょっとした材料で料理を作るのが得意なんです。

本田:子どものときから料理をやっていた?

沼尾:高校のとき、和食グランプリで優勝しました。そのときから、余ったもので何かを作るのは、得意だったかも知れないですね。

あん肝。ぎりぎりの温度で加熱し、クリームチーズのような食感に仕上げている。上から、甘じょっぱく温かい餡をかけていただく

本田:和食ができるのは寿司では強いよ。寿司店と和食店との違いはつまみ。和食をやってきた人が作るつまみは奥行きが違う。引き出しがある。つまみはいろいろ試作している?

沼尾:結構させてもらっています。和食の道に進んだ弟に聞いたりして、勉強しているところです。キャビアをのせるような大げさなことはしませんが、だしの具合を変えてみるとかちょっとした工夫をしています。「久兵衛」時代、和食の勉強を兼ねて神楽坂の割烹などでアルバイトしてたんです。

本田:そういう経験があるのはいいね。なかなかできないけど。今も何か勉強しているの?

沼尾:野菜ですね。野菜料理だとお浸しとかはあるんですけど、だしを使った料理を箸休めに出したりしたら、喜ばれると思うんです。そういうのをやりたいなと思います。あと、つまみの組み合わせとかも考えたい。ただし、あん肝の横に野菜を添えてみたいなことや料理を盛り合わせる八寸の形はやりたくないです。その形にするなら、ちょっとしたものを、気が利くねと思われるぐらいのタイミングで出したいです。

本田:いろいろ食べ歩いている?

沼尾:主に和食ですね。寿司も食べて勉強させてもらっています。

本田:定期的に行く店はあるの?

沼尾:寿司店だと「島津」と「鮨 西崎」。「日本橋蛎殻町 すぎた」も予約の枠を持っている人に連れて行ってもらっています。勉強になりますね。

本田:和食はどういうところに行っているの?

沼尾:和食は「西麻布野口」に行くことが多いですね。リーズナブルで質の良いものを出しているなと思います。京都だったら、3回ぐらいしか行っていませんが「道人(どうじん)」とか。

本田:「道人」素晴らしいよね。飛び抜けている。

沼尾:料理が驚くほど丁寧でした。クオリティが高いなと思います。器もいいですし、日本酒を出すときの所作も奇麗ですね。

本田:西麻布の「明寂(みょうじゃく)」には行った?

沼尾:行ったことはないです。行きたいですね。

本田:参考にはならないかもしれないけど、カツオや昆布だしに頼らないという「明寂」の考え方はすごいなと思う。オリジナリティがある。

沼尾:絶対に行った方がいいですね。何かしら勉強になることがあると思います。

若手に伝えたい、身を切る努力の大切さ

本田:今後、こういうふうにしてみたいということはあるの。

沼尾:まずはこの店をしっかり盛り上げたいですね。今の自分があるのは親方のおかげなので、恩返しをしたいと思っています。売り上げをマイナスからプラスにできるようにしたい。自分にとっては、今が一番の山だと思っています。この山を乗り越えたら、多分、怖いものないんじゃないかな。

本田:一番課題なのがスタッフを育てることだね。これまではあまりやってこなかったでしょ。

沼尾:もちろん、そこが大事だと思っています。いつもどうやったら育つんだろうって考えています。僕らは勝手に育ったじゃないですか。だから、育てるにはどうやればいいんだろうかと。僕だけじゃなく、親方や各店舗の店長、皆が思っているんじゃないでしょうか。無理やりやらせても成長しない。結局、自分で動かないと駄目なんだと思います。自分たちがやってきたんだから、お前もできるだろうみたいなのは、今は通用しません。できて当たり前で、そこからもっと究めて、技術を高めていかないといけないのに、そういう意識が低いのかもしれません。

本田:今の社会の流れでさ、8時間以上働いちゃいけないみたいなのがあるじゃない。それでうまくやるとしたら、どうやればいいんだろう。

沼尾:難しいですね。僕は人よりうまくなりたくて、勝手に休みの日も働いたりしていたんですが、今の若い人たちを見てると、決まった時間でしか働かないスタイルが多い。今、法律で休憩は休憩だから、ちゃんと休憩させなきゃいけないとなっています。だから休憩時間に電話番はさせられないんです。電話対応はできないといけないと思うんですけど、今は、昔とは感覚が少し違うかもしれないです。それでも、そういう若い人たちをうまく使わないといけない時代になってきた。

本田:そういう若手を育てるのも新しいチャレンジだよね。

沼尾:本当に大変です。逆に、若い人たちを見ていると、このままでいて怖くないのかなと思うこともあります。何人か、ちゃんと考えて修業しているなという若手もいます。彼らはたいてい親が寿司店をやっていて、僕と同じで料理が身近にある環境で育ってきています。そういう人は強いなとは思います。

本田:これから頑張る若い人たちにアドバイスはある?

沼尾:もっと焦った方がいいよと伝えたいですね。人生はあっという間だから。若いうちにもっと無理した方がいいと思うんです。一人前になりたいなら、しっかり身を削った方がいい。どこかで誰よりも努力しないといけない。そして、そういった努力は陰でやった方がいいと思います。アピールするためではなくて。

本田:自分のために努力することが大切。大事に育ててあげられるといいね。この店でちゃんと数字を出せるようになったら、どんな感じでやりたいの。

沼尾:30歳になったので、もっとしっかりバシバシやらないといけないと思っています。本当に20代、あっという間だったんで。30代もモタモタしてたら、すぐ40になってしまう。将来の希望としては、弟と一緒にやりたいなと漠然と思っています。弟と仲がいいんですよ。

本田:これからも楽しみにしてます。

沼尾:がんばります。やるだけなんで。

<店舗情報>◆鮨 さいとう はなれ NANZUKA住所 : 東京都目黒区青葉台1-18-7 カスタリア中目黒TEL : 050-5597-9622

取材:本田直之、食べログマガジン

写真:長尾真志

文:小田中雅子

