日本一のミスターキャンパスを決めるコンテスト、決勝進出者発表【MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025】
【モデルプレス＝2025/03/02】全国ミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025』の決勝（前半）進出者が、3月2日に発表された。
【写真】昨年度の“日本一のイケメン大学生”
同コンテストには、全国の大学で2024年度に開催されたミスターコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。決勝（前半） 進出者は3月2日から開始される決勝（前半）審査に参加。グランプリは、決勝（後半）へ進んだ出場者の中から決定し、賞金100万円他、メディア出演など豪華副賞が贈呈予定である。
2014年度より開催され、今回で11年⽬を迎える全国のミスターキャンパスの中から日本⼀のミスターキャンパスを決めるミスターコンテスト。2024年度大学ミスターコンのグランプリ・準グランプリが参加可能、12月3日より出場者を募集している。
昨年度グランプリは柴田龍之介（関西大学）。過去出⾝者には副島和樹（俳優）、田淵累生（声優）、早瀬圭人（タレント、俳優）、草地稜之（円神-エンジン-メンバー）、山崎貴史（俳優）、新納直（タレント）、吉田翔⾺（PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 練習生）、高尾省吾（※「高」は正式には「はしごだか」／俳優、モデル）等がいる。
なお、全国のミスキャンパスの中から日本⼀のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST2025」も同時に実施している。（modelpress編集部）
日時：2025年3月24日（月）
会場：Zepp Shinjuku（TOKYO）
表彰式MC：井上裕介（NON STYLE）
表彰式ゲスト：山賀琴子
表彰式プレゼンター：大平ひかる（「MISS OF MISS CAMPUS」2024グランプリ）、柴田龍之介（「MR OF MR」2024グランプリ)
出演者：「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」ファイナリスト、「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025 ファイナリスト2025」ファイナリスト
主催：学生団体MARKS、株式会社エイジ・エンタテインメント
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◆「ミスターオブミスター2025」決勝進出者発表
同コンテストには、全国の大学で2024年度に開催されたミスターコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。決勝（前半） 進出者は3月2日から開始される決勝（前半）審査に参加。グランプリは、決勝（後半）へ進んだ出場者の中から決定し、賞金100万円他、メディア出演など豪華副賞が贈呈予定である。
◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST」とは
2014年度より開催され、今回で11年⽬を迎える全国のミスターキャンパスの中から日本⼀のミスターキャンパスを決めるミスターコンテスト。2024年度大学ミスターコンのグランプリ・準グランプリが参加可能、12月3日より出場者を募集している。
昨年度グランプリは柴田龍之介（関西大学）。過去出⾝者には副島和樹（俳優）、田淵累生（声優）、早瀬圭人（タレント、俳優）、草地稜之（円神-エンジン-メンバー）、山崎貴史（俳優）、新納直（タレント）、吉田翔⾺（PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 練習生）、高尾省吾（※「高」は正式には「はしごだか」／俳優、モデル）等がいる。
なお、全国のミスキャンパスの中から日本⼀のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST2025」も同時に実施している。（modelpress編集部）
◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」開催概要
日時：2025年3月24日（月）
会場：Zepp Shinjuku（TOKYO）
表彰式MC：井上裕介（NON STYLE）
表彰式ゲスト：山賀琴子
表彰式プレゼンター：大平ひかる（「MISS OF MISS CAMPUS」2024グランプリ）、柴田龍之介（「MR OF MR」2024グランプリ)
出演者：「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」ファイナリスト、「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025 ファイナリスト2025」ファイナリスト
主催：学生団体MARKS、株式会社エイジ・エンタテインメント
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