·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Å¾ÅÝÍ½ËÉ·¼È¯¥½¥ó¥°¤È¥À¥ó¥¹À©ºî¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó³«»Ï¡ª
Å¾ÅÝ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê±¿Æ°¤ÎÉ¬Í×À
Å¾ÅÝÍ½ËÉ¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇð»ÔÌ±¸ø±×³èÆ°ÃÄÂÎ¤ÎÇð·ò¹¯¥½¡¼¥é¥ó¶æ³ÚÉô¤Ï¡¢Å¾ÅÝÍ½ËÉ·¼È¯¥½¥ó¥°¡õ¥À¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢3·î1Æü(ÅÚ)¤Î12:00¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Å¾ÅÝ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Å¾ÅÝ¡¦¥í¥³¥â¡¦²ð¸îÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î±¿Æ°»ØÆ³¤ä¡¢»ÜÀß¤ä³Ø¹»Åù¤Ç¤ÎÍÙ¤ê¤Î»ØÆ³¡¢¤è¤µ¤³¤¤¥½¡¼¥é¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¼Ò²ñ³èÆ°¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÇð·ò¹¯¥½¡¼¥é¥ó¶æ³ÚÉô¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤È¥À¥ó¥¹Æ°²è¤òÀ½ºî¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê±¿Æ°¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ÖÅ¾ÅÝ¡áÃ±¤ËÅ¾¤Ö»ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö½ÅÂç¤Ê½ýÉÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎÃæ¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë±¿Æ°½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Å¾ÅÝÍ½ËÉ·¼È¯¥½¥ó¥°¡õ¥À¥ó¥¹¤ÇÅ¾¤Ó¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤Àºî¤ê¤ò
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¿Í¸ýÆ°ÂÖÄ´ºº¡×¤«¤é¡ÖÂè5.31É½¡¡ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»à°øÊÌ¤Ë¤ß¤¿Ç¯ÎðÊÌ»àË´¿ô¡×¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¾ÅÝ»à¼Ô¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂ3Ç¯¤ÎÅ¾ÅÝ¡¦Å¾Íî¡¦ÄÆÍî»à¼Ô¿ô¤Ï10202¿Í¤Ç¡¢¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¿ô3536¿Í¤ÎÌó3ÇÜ¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Å¾ÅÝ¡¦Å¾Íî¡¦ÄÆÍî»à¼Ô¿ô¤Ï9509¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¿ô2150¿Í¤Î4ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Å¾ÅÝ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤È¤¤¤¦¡£
Çð·ò¹¯¥½¡¼¥é¥ó¶æ³ÚÉô¤ÎÂåÉ½¼Ô¡¦Æ£ùõÀ®¸ã»á¼«¿È¤â¡¢Êì¤ÈÁÄÊì¤ò¡¢Å¾ÅÝ¤Ë¤è¤ë¹üÀÞ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿»ýÉÂ¤Î°²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì°ÊÍèÆ£ùõ»á¤Ï¡¢Å¾ÅÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤ò½¸¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÎÅ¾ÅÝ¹üÀÞ¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¿²¤¿¤¤ê¤äÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊ»È¯¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Å¾ÅÝÍ½ËÉ·¼È¯¥½¥ó¥°¡õ¥À¥ó¥¹¤ÇÅ¾ÅÝ¤Î´í¸±À¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Å¾¤Ó¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤Àºî¤ê¤È¤½¤Î°Ý»ý¤òÌÜ»Ø¤¹³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¤òÀ©ºî
Çð·ò¹¯¥½¡¼¥é¥ó¶æ³ÚÉô¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç1¿Í±¿Æ°¤òÂ³¤±¤ë¹âÎð¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤òÂÇ³«¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯´ÊÃ±¤ËÍÙ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¡×¤òÀ©ºî¤·¡¢µ¤¤Î¹ç¤¦Ãç´Ö¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤ì¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Unlimited tone¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢OAKWOOD LABELÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎLuz fonte(¥ë¡¼¥¹¥Õ¥©¥ó¥Á)»á¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤½¤¦¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï4·î15Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
³Ú¤·¤¯Å¾ÅÝÍ½ËÉ¤ò¤¹¤ëÅ¾ÅÝÍ½ËÉ·¼È¯¥½¥ó¥°¡õ¥À¥ó¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¡§https://kksoran.jimdofree.com
CAMPFIRE¡§https://camp-fire.jp
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§·ò¹¯Ä¹¼÷¤Ç100ºÐ¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¡ªÅ¾ÅÝÍ½ËÉ¡ÖÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤³¤¦¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
(yukari)