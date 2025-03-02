¼Â²È¤òÁêÂ³¤·¤¿Ä¹ÃË¡¢¡ÖÇ¼ÀÇÍ½Äê³Û¡×¤Ë»×¤ï¤ºË´¤¿Æ¤ò±å¤à¡Ä¡ÖÁêÂ³ÂÐºö¡×¤ò¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤¬À¸Á°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥ï¥±¡ÚÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
½¾Íè¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤Ç¤Ï¡Ö¿Æ¤¬¼çÌò¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÁêÂ³ÂÐºö¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Þ¤«¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÁêÂ³¸å¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢´ßÅÄ¹¯Íº»á¤¬¡¢°ä¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤¬ÁêÂ³À®¸ù¤Î¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÃÎ¼±¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸Á°ÂÐºö
ÁêÂ³¤ÎÀ¸Á°ÂÐºö¤Ë¤Ï3ËÜ¤ÎÃì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡°ä»ºÊ¬³äÂÐºö¡¢¢Ç¼ÀÇ»ñ¶âÂÐºö¡¢£ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Î3ËÜ¤Ç¤¹¡£ÂÐºö¤òÎ©°Æ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¤³¤Î½ç½ø¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¸Á°ÂÐºö¤Î3ËÜÃì
¸½¼Â¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÁêÂ³¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢À¸Á°¤Ë¤ª¤±¤ë3ËÜÃì¤ÎÂÐºö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢3ËÜÃì¤ÎÂÐºö¤òÃé¼Â¤Ë½ç½ø¤É¤ª¤ê¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÌäÂêÅÀ¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÀ¸Á°ÂÐºö¤Î3ËÜÃì
¡Ö½çÈÖ¡×¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ëÍýÍ³
¤Þ¤º¡¢ÊÝÍ¤¹¤ëºâ»º¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ê¬³ä¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Âð¡¦ÄÂÂßÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤ÎÊ¬³ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èó¾å¾ì³ô¼°¤âÊ¬³ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»ÙÇÛ¸¢Áè¤¤¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÁè¤¤¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÃ¯¤«1¿Í¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÁêÂ³¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢°äÎ±Ê¬¤Î¿¯³²¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸øÊ¿¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÉÔÆ°»º¤ä³ô¼°¤ò¶¦Í¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤ËÌäÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤ÎÁêÂ³¤Ç°ìµ¤¤ËÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ä»ºÊ¬³ä¤Ç¤â¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¸Ä¡¹¤Îºâ»º¤òÃ¯¤¬¾µ·Ñ¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ºâ»º¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬´Þ¤ß±×¤Î¤¢¤ëÅÚÃÏ¤äÈó¾å¾ì³ô¼°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍÆ°×¤Ë¸½¶â²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¸½¶â²½¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÇäµÑ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ½êÆÀÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Ç¼ÀÇ»ñ¶â¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤òÎ©°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºâ»º¾µ·ÑÂÐºö¤Ï¡¢¤Þ¤º°ä»ºÊ¬³ä¤ÈÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¼¡¤ËÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤«¡©
ÁêÂ³ÂÐºö¤Î3ËÜÃì¤òÆ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¤Ï°ä»ºÊ¬³äÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼õ¼è¿Í¤ò»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ï¼õ¼è¿Í¸ÇÍ¤Îºâ»º¤È¤Ê¤ê¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÏÁêÂ³ÂÐºö¤Î3ËÜÃì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£3ËÜÃì¤È¤Ï¡Ö°ä»ºÊ¬³äÂÐºö¡×¡ÖÁêÂ³ÀÇÂÐºö¡×¡ÖÇ¼ÀÇ»ñ¶âÂÐºö¡×¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤ÏÄ¹ÃË¤¬ÁêÂ³¤·¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼¡ÃË¤Ï¸½¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¼õ¼è¿Í¤òÊ£¿ô»ØÄê¤·¤¿¤ê¡¢ÅÓÃæ¤ÇÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Ç¼ÀÇ»ñ¶âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¤ÏÁêÂ³È¯À¸»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë¸½¶â²½¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¹¤°¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ª¶â¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áò¼°ÈñÍÑ¤äÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤¬³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈïÁêÂ³¿Í¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¸ýºÂ¤ÏÅà·ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Î»ñ¶â·«¤ê¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÍÆ°×¤Ë¸½¶â¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¹¡£
¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤¬½ù¡¹¤ËÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï·ÀÌó¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤âÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÁêÂ³ºâ»º¤ò¸º³Û¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ï¡¢·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Î»àË´¤Ë¤è¤êÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤é¼õ¼è¿Í¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ì±Ë¡¾å¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁêÂ³¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇË¡¾å¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸±¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡ÖÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡ß500Ëü±ß¡×¤òÈó²ÝÀÇºâ»º¤È¤·¤Æ¹µ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿³Û¤Î¶ä¹ÔÍÂ¶â»Ä¹â¤ò»Ä¤·¤ÆÁêÂ³¤ò·Þ¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤Î³èÍÑ
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï¡Ö°ä»ºÊ¬³ä¡×¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë
»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ï¡¢ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ç»ØÄê¤·¤¿¼õ¼è¿Í¤Î¸ÇÍ¤Î»ñ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬ÁêÂ³Êü´þ¤·¤Æ¤â¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â³Î¼Â¤ËÁêÂ³¿Í¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¶¯ÎÏ¤Êºâ»º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤ÆÍÂ¶â1²¯±ß¤òÄ¹ÃË¡¢¼¡ÃË¡¢»°ÃË¤Î3¿Í¤ÇÁêÂ³¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î1²¯±ß¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬¤±¤ë¤«¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸1²¯±ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¼õ¼è¿Í¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°ä»ºÊ¬³ä¤ÇÁè¤¤¤¬µ¯¤¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Î¿ÞÉ½3¡Ï¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏÂå½þÊ¬³ä¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î³èÍÑ
¡ÖÇ¼ÀÇ»ñ¶âºî¤ê¡×¤ÏÁá¤á¤Î»î»»¤¬½ÅÍ×
ÁêÂ³ÀÇ¤òÇ¼¤á¤ëºÝ¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¼èÆÀ¤¹¤ëºâ»º¤¬»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤äÈó¾å¾ì³ô¼°¤Ê¤É¤Î´¹¶âÀ¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ç¼ÀÇ»ñ¶â¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÂå½þÊ¬³ä¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¸½¶â¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¸Î¡¢Áá¤á¤Ë¿Æ¤«¤é¶âÍ»»ñ»º¤òÂ£Í¿¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢ÉÔÆ°»º½êÍË¡¿Í¤«¤éµëÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¸½¶â¤òÃù¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢Áá¤á¤ÎÇ¼ÀÇ»ñ¶âÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢Ç¼ÀÇ»ñ¶âÂÐºö¤È¤·¤ÆÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬Æñ¹Ò¤·¤ÆÁêÂ³È¯À¸»þ¤«¤é10¥õ·î°ÊÆâ¤ËÁêÂ³ÀÇ¤òÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¸ýºÂ¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤¬¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»àË´ÊÝ¸±¶â¤ò°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ø½ñÎà¤òÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¿ôÆü´Ö¤Ç¸½¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¡¢Áòµ·ÈñÍÑ¤äÉÂ±¡¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤ÏÌ±Ë¡¾å¤Ï¼õ¼è¿Í¤Î¸ÇÍ¤Îºâ»º¤È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°äÎ±Ê¬¸º»¦ÀÁµá¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤â¤Ê¤é¤º¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¼õ¼è¿Í¤¬¸½¶â¤ò³Î¼Â¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤¯¤éÁêÂ³ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«À¸Á°¤Ë»î»»¤·¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ë·×»»¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ßÅÄ ¹¯Íº
¸øÇ§²ñ·×»Î¡¿ÀÇÍý»Î¡¿¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¿ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¿Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡¿1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¿¹ñºÝ¸øÇ§Åê»ñ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÊÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê¡Ë