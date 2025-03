オオカミは3〜11頭程度の群れで活動することが多く、群れの最上位に位置する個体は「アルファオオカミ」と呼ばれています。アルファオオカミは攻撃的で支配的な性質があり、オオカミの群れの厳格な階層構造やリーダーシップの象徴と考えられることが多いですが、近年ではアルファオオカミをとりまく社会構造は誤解である可能性が高く、ほとんどのオオカミの群れは単なる家族であると研究によって判明しています。

The Alpha Myth: How Captive Wolves Led Us Astrayhttps://anthonydavidadams.substack.com/p/the-alpha-myth-how-captive-wolvesIs the Alpha Wolf Idea a Myth? | Scientific Americanhttps://www.scientificamerican.com/article/is-the-alpha-wolf-idea-a-myth/1947年に動物学者のルドルフ・シェンケル氏は、捕獲されたオオカミの群体を綿密に記録し、オオカミの群れは攻撃的で支配的なリーダーによって統率されるという「アルファオオカミ」の概念を提起しました。シェンケル氏の観察結果を受けて、生物学者のL・デビッド・メック氏は1970年に「オオカミ:絶滅危惧種の成体と行動」という本を出版し、アルファオオカミの概念は科学文献および一般大衆のイメージとして定着しました。しかし数年後、ミネソタの自然に生息するオオカミを研究していた際に、オオカミの生態について大きな誤解があることにメック氏は気付きました。メック氏によると、シェンケル氏の観察したアルファオオカミの概念は「動物園に捕らえられたオオカミ」の生態であり、自然のオオカミは攻撃性によって維持される階層構造ではなく、親が導く家族単位が基本構造であったそうです。メック氏は後に「(アルファオオカミの概念という)怪物を解き放った責任を感じました」と初期の研究について述べています。アルファオオカミの概念は、オオカミの生態としての意味だけではなく、「支配的な男性性」「攻撃的な支配階級」という人間関係を示すこともあります。しかし、メック氏によると、オオカミの群れにアルファオオカミの概念が適用されるのは「血縁関係のない個体が一緒の群れにされる飼育の場合」であり、血縁関係が基本の野生とは異なります。仮にアルファオオカミの概念を人間関係に適用する場合、それは家父長制のような家族構造ではなく、「刑務所の人間関係」に近いとのこと。メック氏はより正確で最新の観察結果に基づく「オオカミ:行動、生態、保護」を出版した上で、「オオカミ:絶滅危惧種の成体と行動」を何年もかけて絶版にしています。リーダーシップなどのトピックを扱うブログを運営するアンソニー・デイビッド・アダムス氏は、アルファオオカミの神話を典型的な「捕らわれた男性症候群」だと指摘しています。たとえば、シリコンバレーではマーク・ザッカーバーグ氏が作ったモットーである「move fast and break things(素早く行動し破壊せよ)」のような概念が支配しており、テクノロジーを急速に発展させている一方で、うつ病や不安症に悩まされる技術系従業員の割合が57%を超えているという調査があったり、人間関係の満足度が低いという報告があったりと、劣悪な環境になっているケースがあります。アダムス氏によると、これはアルファオオカミの概念と同じように「不自然な監禁圧力がある関係構造」であるため、支配的な圧力が発生してしまっていると考えられるそうです。アルファオオカミの概念は、「群れの統率には支配的なリーダーが必要」という考えを肯定する文脈で使われることがありますが、支配的な群れはオオカミの生態としてはゆがんだ構造であり、完全な誤解である可能性が高いです。アダムス氏は「圧力がある組織から脱却するためには、まずはアルファオオカミの神話を否定するだけでは不十分です。アルファオオカミ的な構造になっている場合は、人々が監禁圧力の中にいる可能性が高いため、社会の風土から会社の経営方法まで、すべてを再考することが必要です」と指摘しています。