TWICE½é¤Î½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÇÏÃÂê¡ª¥À¥Ò¥ç¥ó¤¬¸ì¤ë¡È½éÎø¤Î»×¤¤½Ð¡É¡Ö»ä¤Ï±³¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¢¡Û
½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿TWICE¡¦¥À¥Ò¥ç¥ó¤¬¡Ö½éÎø¤Î»×¤¤½Ð¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¥À¥Ò¥ç¥ó¤Î¡È¥¥¹¥·¡¼¥ó¡É¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
2·î27Æü¡¢¥½¥¦¥ë¾áÏ©¶èÈ¬È½Æ¶¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Î¥°¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ó¥É¥ó¡Ë¤Î¤È¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤Îº¢¡¢·¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥À¥Ò¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ø¤¢¤Îº¢¡¢·¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡Ù¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¤ÎÂæÏÑ±Ç²è¤Î´Ú¹ñ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤â2018Ç¯¤Ë»³ÅÄÍµµ®¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¼ç±é¤Ë¤è¤ë¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î´Ú¹ñ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ç¤Ï¥À¥Ò¥ç¥ó¤ÈB1A4½Ð¿È¤Î¥¸¥Ë¥ç¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Í¥ÅùÀ¸¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¥ª¡¦¥½¥Ê¡Ê±é¼Ô¥À¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤È¡¢Èà½÷¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆü¤ò²á¤´¤·¤¿À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¥¯¡¦¥¸¥Ì¡Ê±é¼Ô¥¸¥Ë¥ç¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ë¡È18ºÐ¤Î½éÎø¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥À¥Ò¥ç¥ó¡¢¡ÈËÜÅö¤Î°¦¡É¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡©
TWICE¥á¥ó¥Ð¡¼½é¤Î½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£ºî¤Ç¡È½éÎø¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¥À¥Ò¥ç¥ó¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¼ÂºÝ¤Î½éÎø¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¡Ö¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºòÆü¤â²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï±³¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²¿ÅÙ¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀµ³Î¤Ç¾ÜºÙ¤Êµ²±¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä½éÎø¤È¸À¤¨¤ÐÄË¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ë¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÂçÀÚ¤Êµ²±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤â¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç½éÎø¤Ï¡¢´¶¾ð¤À¤±¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊËÜÅö¤Î¡Ë°¦¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤éÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢ºÆ¤Ó¼þ°Ï¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥½¥Ê¤Î´¶¾ðÀþ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ëÊý¡¹¤Ï¡È¤Ê¤ó¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¹ðÇò¤¹¤ì¤ÐÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ë¡É¤È¤â¤É¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥Ì¤È¥½¥Ê¤ÏÍ§Ã£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤éÍ§Ã£¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Í§¾ð¤È°¦¤¬Á´Éô¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¸¥Ì¤¬¥½¥Ê¤Ë¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¿´¤òÉ½¤ï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥Ì¤Ï¥½¥Ê¤Ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¹¥¤¤À¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥½¥Ê¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Ê¤â¥¸¥Ì¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¡È»ä¤¿¤Á¤ÏÍ§Ã£¤Ê¤Î¤Ë¡£·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¶áÉÕ¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ê´Ø·¸À¤¬¡Ë²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥½¥Ê¤Î´¶¾ð¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¤¢¤Îº¢¡¢·¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡Ù¤Ï´Ú¹ñ¤Ç2·î21Æü¤è¤ê¾å±ÇÃæ¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥À¥Ò¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1998Ç¯5·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥À¥Ò¥ç¥ó¡£2015Ç¯¤ËTWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿§Çò¤Ç²Ä°¦¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì¥ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯2·î21Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤¢¤Îº¢¡¢·¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡Ù¤Ç¡¢TWICE¥á¥ó¥Ð¡¼½é¤Î½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£