¥×¥í13Ç¯¶ìÏ«¿Í¤¬¶ÃØ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡¡Çº¤ó¤À34ºÐ¡ÄúÄ´ÆÆÄ¤Ø¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é½Ð¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
ºòµ¨¤Þ¤Ç½ÐÈÖ20»î¹ç¡¢µþÅÔ¥Ù¥Æ¥é¥óGKÂÀÅÄ³Ù»Ö¤¬Ê³Æ®
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬3·î1Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè4Àá¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡¿·²ÃÆþ¤ÎMF±üÀî²íÌé¤¬J1½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ò1-0¤Ç·âÇË¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï34ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óGKÂÀÅÄ³Ù»Ö¤¬Ê³Æ®¤·¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇJ1¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤ï¤º¤«20»î¹ç¤À¤Ã¤¿¶ìÏ«¿Í¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é3»î¹çÌ¤¾¡Íø¡Ê2Ê¬1ÇÔ¡Ë¤ÎµþÅÔ¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾4Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤éFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢Ãæ±û¤ØÁö¤ê¹þ¤ó¤À±üÀî¤Ø¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æº£Ç¯¾å¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤³¤ÇÆ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¡Ê者µ®ºÛ´ÆÆÄ¡Ë¡£½ªÈ×¤ÏÀîºê¤ÎÈ¿·â¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ø´ø´±¤Î»×¤¤¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤Î¤¬¸åÈ¾35Ê¬¡¢¼ºÅÀ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤¤¤ÀÂÀÅÄ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£DFº´¡¹ÌÚ°°¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇFW¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¡ÖÀè¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Ç¤Ç¤¤ë¥»¡¼¥Ö¤ò¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡×¡£¤³¤³¤¾¤Ç¸«¤»¤¿¹¥¥»¡¼¥Ö¤Ï¡¢¶öÁ³À¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇÔÀï¤«¤éÆÀ¤¿¶µ·±¤ò³è¤«¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¡ÊÁ°Àá¤Î¡ËÊ¡²¬Àï¤âÀîºê¤µ¤ó¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÆÀÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³«ËëÀï¤Î²¬»³Àï¡Ê0-2¡Ë¤«¤é²£¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÈ¿±þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢²¬»³Àï°Ê¹ßÎý½¬¤ò¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤¿·Á¤Î¥»¡¼¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢½¼¼Â´¶¤¬¤ß¤Ê¤®¤ë¡£ÂÀÅÄ¤Ï2013Ç¯¤ËÂçºå³Ø±¡Âç¤«¤éFC´ôÉì¡ÊÅö»þJ2¡Ë¤ØÆþÃÄ¡£16Ç¯°Ê¹ß¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡ÊÅö»þJ2¡Ë¡¢¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡ÊÅö»þJ3¡Ë¡¢µþÅÔ¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢º£µ¨¤Ç¥×¥í13Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ½ÐÈÖ¥¼¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡µþÅÔ¤Ç¤Ï2020Ç¯¤«¤é¤Î²ÃÆþ¸å3Ç¯´Ö¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£J1Éüµ¢¸å¡¢2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìºòÇ¯¤Ï12»î¹ç¡¢ºòÇ¯¤Ï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¼«¤é¤ÎÎ©¾ì¤ò¸Ç¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤ÀÂÀÅÄ¤Ï¡Ö者¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éËÍ¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â²¿²ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬º£µ¨¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£³«Ëë¤«¤é4»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï¡¢¥×¥í13Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¡£½ÐÈÖ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¤È¤â¡¢Éå¤é¤º¤Ë¿¶Éñ¤¤Â³¤±¤¿»ÑÀª¤Ë»Ø´ø´±¤¬ÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¼ÂÀïµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿34ºÐ¤Ï¡¢¤½¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡ÖÎý½¬¤Ï±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¼«¿®¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬³«Ëë¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤«¤Ê¤È¡£ºÇ½é¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØJ1¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡ØJ1¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ø¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ13Ç¯¡¢¶ìÏ«¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤è¤¦¤ä¤¯²Ö³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¶¶ËÜ ·¼ / Akira Hashimoto¡Ë