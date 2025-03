グラビアアイドルの佐野なぎさが先月24日、週プレデジタル写真集「ホロ酔いナイト」(集英社)を発売した。 Hカップバストで定評のある佐野さんをほろ酔い撮影した本作。お酒好きを公言している彼女が居酒屋で実際に飲みながら撮影。ほろ酔いになり、お店の中で次第に大胆になっていき、洋服を脱ぐと豊満なバストがポロリと……。 お酒を飲みながら関西弁でトークし続ける、酔いどれ本音インタビューも見どころのひとつ。清楚

