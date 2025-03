「アウディ・シティ銀座」に展示

アウディは、世界的に活躍する写真家・映画監督の蜷川実花とクリエイティブチームEiMによる特別なインスタレーション作品「Whispers of Light, Dreams of Color - Audi City edition」を、アウディの都市型ショールーム「アウディ・シティ銀座」に展示すると発表した。

本インスタレーション作品は3月6日〜4月14日の期間限定展示となる。



アウディの「進化」がテーマの特別なインスタレーション作品を限定展示。

今回のインスタレーションは、アウディの進化の考えに共鳴した蜷川実花が、アウディのブランドイメージを独自のクリエイティブで表現した、Audi Cityのために作られた特別な作品で、クリエイティブチーム「EiM(エイム)」が手掛けた特別映像と、近年の作品の中でも人気を博すクリスタルガーランドを含む、没入感のある華やかで幻想的な美しい作品が来場者を魅了するという。

アウディ・シティ銀座は、2024年12月7日にオープンした、国内導入予定の最新モデルや限定モデルを展示する都市型ショールームで、常に時代を先取りして前進するアウディが考える、未来のプレミアムカーの在り方を提案。今回の展示では、蜷川さんの独創的なアプローチと、アウディの先進的なデザイン性が融合した、新たなインスピレーションを生み出す特別な空間を提供する。

「A Story of Progress」は、様々な分野で活躍するゲストが自身の進化を語るアウディのオリジナルムービーシリーズで、アウディが持つ進化への想いを共有するコンテンツとして、2023年より配信し、2024年に公開した蜷川実花の出演する動画は、「共鳴する進化のカタチ」をコンセプトに、進化の哲学をアウディと共有。本動画は、公開後4カ月で2700万回以上の再生を記録し、大きな反響を呼んでいる。

蜷川実花 特別インスタレーション

「Whispers of Light, Dreams of Color - Audi City edition」展示概要

・期間: 2025年3月6日〜4月14日(期間中店舗定休日あり)

・場所: アウディ・シティ銀座

東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル1F

03-5931-0735/03-6264-5078

・店舗営業時間/定休日: (日・月・水・木)11:00-19:00 (金・土)11:00-20:00

定休日 火曜日、第1・第3水曜日

2025年4月にオープン予定の2店舗目のアウディ・シティ「アウディ・シティ日本橋」においても作品の展示を予定。(詳細は後日発表)



インスタレーションについて 「Whispers of Light, Dreams of Color - Audi City edition」について Eternity in a Moment 宮田裕章 コメント

「蜷川実花 with EiMが手がけるこのインスタレーションは、アウディのコアコンセプト『Progressive Premium』と響き合う空間体験を提案します。ブランドカラーであるホワイト、ブラック、ブログレッシブレッドの3色を軸にした1300本のクリスタルガーランドが、繊細な輝きを放ちながらAudi Cityの空間を彩ります。

通常は虹色のクリスタルが織りなす『Whispers of Light, Dreams of Color』を、今回はあえて3色に絞り込み、体験を構成しています。これによりアウディが重視するミニマルなデザイン美学を反映し、Audi Cityが提供する先進性と洗練さを際立たせるインスタレーションを生み出します。



Audi Cityの空間全体に自然に溶け込むようにレイアウトされたクリスタルは、来場者が自由に移動するたびに角度や視線によって多様な表情を見せます。人々が訪れることによって生まれる揺らぎよりクリスタルが揺れ、光や色彩が繊細に共鳴します。これにより空間の中で光の揺らぎや反射が重なり合い、訪れる者に“いのちの儚さ”と“いまこの瞬間の輝き”を想起させるでしょう。

『技術による先進』を掲げるアウディが目指す新しいスタイルのショールームAudi City 銀座。その空間を満たす光の輝きは、アウディのブランドDNAを視覚的・体感的に表現するとともに、伝統と革新が交差する銀座の街でさらなるインスピレーションを喚起する装置となります。

繊細に浮かび上がる3色の結晶は、先進的なモビリティやデザインの可能性を示すアウディの象徴に重なります。その端正な美しさと、光と影の交錯がつくり出す詩的な瞬間は、アウディの世界観を静かに、しかし力強く物語ります。見渡すとシンプルに統制された色彩の連なりが広がり、近づくにつれてクリスタルひとつひとつの個性や背景を想像させる。まるでプレミアムカーのエンジニアリングにも通じる、一見クリーンでミニマムな表情の奥に無数の物語やこだわりが秘められているようです。

アウディが示す『Progressive Premium』は、単なる機能や外観の先進性だけではなく、人々の心を動かすブランド体験そのものに息づいています。この特別なインスタレーションを通じて、Audi Cityを訪れるすべての方が『次の時代のプレミアム』を直感的に感じ取り、革新的なモビリティの世界を体験する入口となることを願っています」

関係者のプロフィール 蜷川実花

写真家、映画監督

写真を中心として、映画、映像、空間インスタレーションも多く手掛ける。

クリエイティブチーム「EiM(エイム)」の一員としても活動中。

木村伊兵衛写真賞ほか数々受賞。2010年Rizzoli N.Y.から写真集を出版。

『ヘルタースケルター』(2012)、『Diner ダイナー』(2019)はじめ長編映画を5作、Netflixオリジナルドラマ『FOLLOWERS』(2020)を監督。

写真集120冊以上を刊行、個展150回以上、グループ展130回以上と国内外で精力的に作品発表を続ける。



個展「蜷川実花展 : Eternity in a Moment 瞬きの中の永遠」(TOKYO NODE 2023年12月-2024年2月)にて25万人を動員。

2025年1月11日より、京都市京セラ美術館にて「蜷川実花展 with EiM:彼岸の光、此岸の影」を開催中。最新写真集に『Eternity in a Moment vol.1-3』。

主な展覧会

グループ展「I’M SO HAPPY YOU ARE HERE」Palais de l’Archeveche 2024年

グループ展「Tokyo: Art & Photography」アシュモレアン博物館20021年‐2022年

「MIKA NINAGAWA INTO FICTION / REALITY」北京時代美術館2022年

「蜷川実花展」台北現代美術館(MOCA Taipei)2016年

EiM プロフィール

エイム[Eternity in a Moment]

写真家・映画監督の蜷川実花と、データサイエンティストの宮田裕章、プロダクションデザイナーのENZO、クリエイティブディレクターの桑名功、照明監督の上野甲子朗らで結成されたクリエイティブチーム。プロジェクトごとに多様なチームを編成しながら活動する。

主な作品発表

「胡蝶の旅 Embracing Lights」(安比 Art Project、2022年)、蜷川実花「残照 / Eternity in a Moment」(小山 登美夫ギャラリー 前橋、2023年)、「蜷川実花展 Eternity in a Moment 瞬きの中の永遠」(TOKYO NODE、2023-2024年)、「蜷川実花展 with EiM:儚くも煌めく境界」( 弘前れんが倉庫美術館、2024年)、「深淵に宿る彼岸の夢」(森の芸術祭 晴れの国・岡山、満奇洞、2024年)など。