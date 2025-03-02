½Õ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Î¤Á¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤ØµÕÌá¤ê¡¡Åìµþ¤Ï¤¤ç¤¦19¡î¤«¤é¤¢¤¹6¡î¤Èµ¤²¹µÞ¹ß²¼¡¡´ØÅìÊ¿ÃÏ¤ÇÀãÍ½ÁÛ¤â
¤¤Î¤¦¤«¤é3·î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤Ï3·î¤È¤¤¤¦¤è¤ê4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦2Æü¡ÊÆü¡Ë¤â¤³¤Î»þµ¨¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤²¹¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢½µÌÀ¤±¤¢¤¹3Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¤Ïµ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¤·¡¢´¨¤ÎÌá¤ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£±«¤Î½ê¤âµ¤²¹¤Ï¹â¤á¤Ç20¡îÄ¶¤¨¤â
¤¤ç¤¦2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅì³¤¡¢ËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¡¢¼¯»ùÅç¡¢¹âÃÎ¤Ç¤Ï20¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ÏÆü¤¶¤·¤¬ÆÏ¤¡¢19¡î¤È4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯Èô¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àã¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤Ê¤É¤ÎÍ»ÀãºÒ³²¤Ë°ú¤Â³¤¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½µÌÀ¤±¤Ï´ØÅì¤Ç¤â±«¶ñ¤Î½ÐÈÖ¤Ë
¤¤ç¤¦2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ØÅì¤ÏÅ·µ¤¤ÎÂç¤¤ÊÊø¤ì¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢½µÌÀ¤±¤¢¤¹3Æü¡Ê·î¡ËÌ¤ÌÀ¤´¤í¤«¤é¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤À¤·¡¢Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åö½é¡¢¤¢¤¹3Æü¡Ê·î¡ËÌë¤Ë¤Ï±«¤¬Àã¤ËÊÑ¤ï¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ï±«¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ä¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£´ØÅìÊ¿ÃÏ¤âÀã¡¡¤Þ¤ÀÍ½Êó¤Ë¥Ö¥ì¤¢¤ê
¤¢¤µ¤Ã¤Æ4Æü¡Ê²Ð¡ËÆüÃæ¤â¡¢±«¤äÀã¤Ï¤ä¤àÍ½ÁÛ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ4Æü¡Ê²Ð¡ËÍ¼Êý¤«¤é´ØÅì¤ÎÆâÎ¦¤ä»³±è¤¤¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê¡¢±è´ßÉô¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï4Æü¡Ê²Ð¡ËÌëÃÙ¤¯¤Ë±«¤¬¤ß¤¾¤ì¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤ß¤¾¤ì¤äÀã¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÍ½Êó¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¢¤¹¤Ïµ¤²¹µÞ¹ß²¼¡¡ÅìµþÃë¤Ç¤â6¡îÍ½ÁÛ
¤¢¤¹3Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¤Ï´ØÅì¤ÎÀã¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤È¤âµ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï20¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÍ½ÁÛ¤ÎÊ¡²¬¤Ï¡¢¤¢¤¹3Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤â12¡î¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¤Ê¤ó¤È6¡î¤È¿Ì¤¨¤ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤Ïµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£