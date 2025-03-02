¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹²ò¶Ø¤ÇÂæÏÑ¿Íµ¤¤µ¤é¤ËÇúÆ¡ÖÉÔ°Â¤ò¤¹¤°¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Î¿Íµ¤¤¬ÂæÏÑ¤Ç¡ÖÇú¾å¤¬¤ê¡×¤ÎÍÍÁê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¥Á¡¼¥à¤ÎÂæÏÑ±óÀ¬¤ËÂÓÆ±Ãæ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤éÆüÊÆ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½ÃÏÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ£²Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤òºòµ¨¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¼êÏÓ¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¡ÖÌ¾¾¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿·¾±´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¤³¤³¿ôÆü¤Ç¤½¤Î¿Íµ¤¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¿·¾±·à¾ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼þ°Ï¤ò´î¤Ð¤»¤ë±é½Ð¤À¡£
¡¡Àè·îËö¤ÎÂæÏÑÆþ¤ê¸å¤«¤é¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë²ò¶Ø¡£¸½ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸ò¤¨¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£±Æü¤ËÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑ¡¦Åý°ìÀï»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡×¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¡Ë¤È¼«¤é¤ÎÈ¯°Æ¤ÇµÞ¤¤ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤«¤é¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¡¢Çò¤¤¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ÉÇÉ¼ê±é½Ð¤âÈäÏª¡£¤³¤¦¤·¤¿Ìîµå°Ê³°¤Ç¤Î¡Ö²¢À¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¡×¤¬ÂæÏÑ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¼Í»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°ì¿Í¤¬¤½¤Î¸½¾õ¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¿·¾±´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤â¿·¾±¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤Ç¿·¾±´ÆÆÄ¤ËÀÜ¤·¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡ØËÜÅö¤Ë¿·¾±¤µ¤ó¤ÏÉ¾È½ÄÌ¤ê¤Î¿Í¤Ê¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê²æ¡¹¤ÎÉÔ°Â¤ò¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤°¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤â¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¡¢ÃúÇ«¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤ª¤«¤²¤ÇÂæÏÑ¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÆü¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¿ÍÊÁ¤òÅÁ¤¨¤ëÊóÆ»¤¬µÞ·ã¤ËÁý¤¨¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Î°ìÈÌ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤â¤¦¤Ê¤®¤Î¤Ü¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Æüº¢¤«¤é¼þ°Ï¤Ë¿Í°ìÇÜµ¤¤ò¸¯¤¦»Ø´ø´±¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂæÏÑ¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ä¡£
¡Ö²¿¤«¤¹¤´¤¤ËÍ¤Î¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡ØÅ·°æ¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¿Í¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂæÏÑ¤Î¿Í¤Ë¡Ø¤¢¤ì¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´é¤µ¤ì¤ë¤·¡£¤³¤ì¤À¤È¡ÊÂæÏÑÌ¾Êª¤Î¡ËÌë»Ô¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¿·¾±´ÆÆÄ¡£°Û¹ñ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ï»ß¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£