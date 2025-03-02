ナポリvsインテル スタメン発表
[3.1 セリエA第27節](サン・パオロ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[ナポリ]
先発
GK 1 アレックス・メレト
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 13 アミル・ラフマニ
DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
DF 37 レオナルド・スピナッツォーラ
MF 6 ビリー・ギルモア
MF 8 スコット・マクトミネイ
MF 68 スタニスラフ・ロボツカ
FW 11 ロメル・ルカク
FW 21 マッテオ・ポリターノ
FW 81 ジャコモ・ラスパドーリ
控え
GK 14 ニキータ・コンティーニ
GK 96 シモーネ・スクフェット
DF 5 フアン・ジェズス
DF 16 ラファ・マリン
DF 17 マティアス・オリベラ
MF 15 フィリップ・ビリング
MF 29 ルイス・ハサ
FW 9 ノア・オカフォー
FW 18 ジョバンニ・シメオネ
FW 26 シリル・エンゴング
監督
アントニオ・コンテ
[インテル]
先発
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 40 A. Calligaris
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 50 M. Aidoo
DF 58 M. Cocchi
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
※26:00開始
<出場メンバー>
[ナポリ]
先発
GK 1 アレックス・メレト
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 13 アミル・ラフマニ
DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
DF 37 レオナルド・スピナッツォーラ
MF 6 ビリー・ギルモア
MF 8 スコット・マクトミネイ
MF 68 スタニスラフ・ロボツカ
FW 11 ロメル・ルカク
FW 21 マッテオ・ポリターノ
控え
GK 14 ニキータ・コンティーニ
GK 96 シモーネ・スクフェット
DF 5 フアン・ジェズス
DF 16 ラファ・マリン
DF 17 マティアス・オリベラ
MF 15 フィリップ・ビリング
MF 29 ルイス・ハサ
FW 9 ノア・オカフォー
FW 18 ジョバンニ・シメオネ
FW 26 シリル・エンゴング
監督
アントニオ・コンテ
[インテル]
先発
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 40 A. Calligaris
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 50 M. Aidoo
DF 58 M. Cocchi
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります