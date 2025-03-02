[3.1 ラ・リーガ第26節](ベニート・ビジャマリン)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ベティス]

先発

GK 13 アドリアン

DF 3 ディエゴ・ジョレンテ

DF 5 マルク・バルトラ

DF 12 リカルド・ロドリゲス

DF 23 ユースフ・サバリ

MF 4 ジョニー・カルドーゾ

MF 7 アントニー

MF 16 セルジ・アルティミラ

MF 22 イスコ

MF 36 ヘスス・ロドリゲス

FW 19 クチョ・エルナンデス

控え

GK 25 フラン・ビエイテス

GK 41 Manu González

DF 6 ナタン

DF 15 ロマン・プロー

DF 24 アイトール・ルイバル

MF 18 パブロ・フォルナルス

MF 46 マテオ・フローレス

FW 9 チミー・アビラ

FW 11 セドリック・バカンブ

監督

マヌエル・ペジェグリーニ

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 4 ダビド・アラバ

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 9 キリアン・ムバッペ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 20 フラン・ガルシア

DF 35 ラウール・アセンシオ

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 36 Chema Andrés

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります