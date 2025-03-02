ベティスvsR・マドリー スタメン発表
[3.1 ラ・リーガ第26節](ベニート・ビジャマリン)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ベティス]
先発
GK 13 アドリアン
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 5 マルク・バルトラ
DF 12 リカルド・ロドリゲス
DF 23 ユースフ・サバリ
MF 4 ジョニー・カルドーゾ
MF 7 アントニー
MF 16 セルジ・アルティミラ
MF 22 イスコ
MF 36 ヘスス・ロドリゲス
FW 19 クチョ・エルナンデス
控え
GK 25 フラン・ビエイテス
GK 41 Manu González
DF 6 ナタン
DF 15 ロマン・プロー
DF 24 アイトール・ルイバル
MF 18 パブロ・フォルナルス
MF 46 マテオ・フローレス
FW 9 チミー・アビラ
FW 11 セドリック・バカンブ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 36 Chema Andrés
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
※26:30開始
<出場メンバー>
[ベティス]
先発
GK 13 アドリアン
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 5 マルク・バルトラ
DF 12 リカルド・ロドリゲス
DF 23 ユースフ・サバリ
MF 4 ジョニー・カルドーゾ
MF 7 アントニー
MF 16 セルジ・アルティミラ
MF 22 イスコ
MF 36 ヘスス・ロドリゲス
FW 19 クチョ・エルナンデス
GK 25 フラン・ビエイテス
GK 41 Manu González
DF 6 ナタン
DF 15 ロマン・プロー
DF 24 アイトール・ルイバル
MF 18 パブロ・フォルナルス
MF 46 マテオ・フローレス
FW 9 チミー・アビラ
FW 11 セドリック・バカンブ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 36 Chema Andrés
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります