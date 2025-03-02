Æ²ËÜ¸÷°ì¤È¤Î¡Ø¤µ¤è¤Ê¤éÄë¹ñ·à¾ì¡Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°æ¾åË§Íº¡¦¾ëÅÄÍ¥¤¬¸ø³«¡ª¥¯¥íー¥º¤òÀË¤·¤àÀ¼¤ä¶¦±é¤òË¾¤àÀ¼½¸¤Þ¤ë
¢£¡Ø¤µ¤è¤Ê¤éÄë¹ñ·à¾ì ºÇ¸å¤Î1Æü THE ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥Ç¥¤¡Ù¤ÏÄë·à¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤·¤¿2·î28Æü¤ËÊüÁ÷
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤µ¤è¤Ê¤éÄë¹ñ·à¾ì¡ÙÆ²ËÜ¸÷°ì¡õ°æ¾åË§Íº¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡¿Æ²ËÜ¸÷°ì¡õ¾ëÅÄÍ¥¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È
2025Ç¯2·î28Æü¤Ë¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤Î¤¿¤á¤Ë114Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë°ìÅÙËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡¦Äë¹ñ·à¾ì¡£
Äë¹ñ·à¾ì¡ÈºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¡É¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¤µ¤è¤Ê¤éÄë¹ñ·à¾ì ºÇ¸å¤Î1Æü THE ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥Ç¥¤¡Ù¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ï±é¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÄë¹ñ·à¾ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅê¹Æ¤¬Â¿¿ô¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¤µ¤è¤Ê¤éÄë¹ñ·à¾ì¡Ù¤ÇÆ²ËÜ¸÷°ì¤È¤È¤â¤ËMC¤òÌ³¤á¤¿°æ¾åË§Íº¤Ï¤ÈÆ²ËÜ¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎX¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¡¢
¡ÖÆ±¤¸1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢
Æ±¤¸¤¯2000Ç¯¤ËÄë·à¥Ç¥Ó¥åー¤ò¤·¤ÆÊâ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¡¢
½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿ #Æ²ËÜ¸÷°ì ¤µ¤ó¤È¡¢
Âç¹¥¤¤ÊÄë·à¤ÎµÒÀÊ¤Ç»£¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿
ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹Ç¯Äë¹ñ·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØEndless SHOCK¡Ù¤ÎºÂÄ¹¤Ç¤¢¤ëÆ²ËÜ¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡ØEndless SHOCK¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤ÎÁ°ÅÄÈþÇÈÎ¤¡¢ÅçÅÄ²ÎÊæ¡¢¤Õ¤©～¤æ～¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾ëÅÄÍ¥¤â¸ø³«¤·¡¢
¡ÖÆ´¤ì¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤È¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Æ²ËÜ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥Õ¥¡¥ó¤Î¾ëÅÄÍ¥¤Ç¤¹¡£¾Ð¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏÄë·à¥é¥¹¥È¤òÀË¤·¤àÀ¼¤ä¡¢¡Ö¶¦±é¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£