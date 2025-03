【むぎゅっと! トムとジェリー】3月中旬 発売予定価格:1回400円

「トム×お肉」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「むぎゅっと! トムとジェリー」を3月中旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、トムとジェリー、タフィー、タイクといったキャラクターたちが大好物をむぎゅっと抱きしめる姿を立体化したフィギュア。ラインナップは「トム×お肉」、「ジェリー×チーズ」、「タフィー×チーズ」、「タイク×ほね」の4種類で、それぞれ高さ約48mmという存在感たっぷりのボリュームでフィギュア化されている。

「ジェリー×チーズ」

「タフィー×チーズ」

「タイク×ほね」

サイズ:本体 高さ約48mm

材質:本体 PVC

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. WB SHIELD: (C) & TM WBEI. (s25)