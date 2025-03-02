１９０６年：伊藤博文が初代韓国統監として赴任



１９５９年：ノルウェーと国交樹立



１９８３年：中・高校生の服装が自由化



１９９４年：「全国教職員労働組合」（全教組）設立で解雇された教師１１３５人が４年ぶりに職場復帰



１９９８年：特許を取り扱う法院（裁判所）とソウル行政法院が開院



２００４年：債務救済策の個人債務回生法が成立



２００６年：第３回南北将官級会談を板門店で開催



２０１６年：国連安全保障理事会、北朝鮮の４回目核実験と事実上の長距離弾道ミサイル発射に対する制裁強化決議を全会一致で採択

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