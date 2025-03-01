°»ö¤ÏÉ¬¤º¥Ð¥ì¤ë¡ª¡¡ÉÔÎÑ¤ÎËöÎ¬Ã¥º§¤·¤¿¤±¤É¡¢¿Æ¤Ë´ªÅö¤µ¤ì¤¿ÏÃ
ÉÔÎÑ¡¢Î¬Ã¥º§¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¯¤«¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Îºá¤Ï½Å¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤·¤ËÅö¿Í¤¿¤Á¤ÏÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¤½¤Î·ëËö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢ÉÔÎÑ¤ÎËöÎ¬Ã¥º§¤·¤¿¤±¤É¡¢¿Æ¤Ë´ªÅö¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é»ö¤ÎÅ¿Ëö¤¬È¯³Ð
¡Ö´ûº§¼Ô¤ÎÈà¤ÎÎ¥º§¤¬¤Ä¤¤¤ËÀ®Î©¤·¡¢¤ä¤Ã¤È·ëº§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ç¤â¿Æ¤ËÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤Ï¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤â·ëº§¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é»ö¼Â¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
Éã¤¬¿¦¾ì¤Î¿Í¤Ë¡ØÌ¼¤¬¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÈà¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈà¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤È±£¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÔÎÑ¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·¡¢´ªÅö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦ÄÌ¿®¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯12·î¡Ë
¢¦ °¤¤¤³¤È¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤¤¤Ä¤«¤Ï¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤â¤½¤âÈà¤È¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤òÁ´¤ÆÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÎ¬Ã¥º§¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¸å¤í¤á¤¿¤¤±Æ¤ò¤º¤Ã¤È°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î·ëº§¤Ê¤Î¤Ë¿Æ¤òÈá¤·¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤À¤Ã¤Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£ÉÔÎÑ¡¢¤µ¤é¤ËÎ¬Ã¥º§¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Ê¤Î¤«¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£