機能性やデザイン性に優れたモデルも！宅配ボックス名品館

ドリームチームは、宅配ボックスに関するあらゆる情報を集約した、国内初のネット専門店『宅配ボックス名品館』のオープン1周年特別セールおよび紹介キャンペーンを実施します。

宅配ボックス名品館

宅配ボックスの選び方や、家の前に設置したイメージが確認できるAR機能、導入で使える補助金・助成金に関する情報など、多くの有益な情報を提供します。

【環境への配慮と宅配業界の2024年問題の解決に貢献】

宅配ボックスの普及は、再配達の削減にも大きく貢献します。

再配達の減少は、自動車やトラックの走行距離の削減に直結し、CO2排出量の削減につながります。

私どもがこれまでに販売してきたルスネコボックスでは、累計で1,000トン(※)ものCO2削減につながりました。

※「宅配の再配達の削減に向けた受取方法の多様化の促進等に関する検討会報告書」(平成27年9月25日国土交通省)より計算。

宅配ボックス名品館は、エコフレンドリーな社会の実現と宅配業界の物流クライシスや今後のトラック不足の問題への解決策提供に向けた一歩を踏み出します。

私たちは、持続可能な社会づくりへの貢献と、宅配業界全体の効率化を目指しています。

ルスネコボックス Premium

【サイトの特長】

宅配ボックス名品館では、以下のような特長を持つサイトを展開しています。

《製品紹介》

最新の宅配ボックスから、機能性・デザイン性に優れたモデルまで、幅広い製品を紹介。

《利用者の声》

実際に宅配ボックスを利用しているユーザーの生の声をお届け。

《専門家のコラム》

宅配ボックスの選び方、設置のポイント、最新トレンドなど、専門家による深掘り記事。

《お得情報》

利用可能な助成金や、補助金の情報もUPしていきます。

ルスネコボックス スタンダード

【ユーザーのライフスタイルに革命を】

現代社会において、外出時や不在時の宅配物の受け取りに頭を悩ませることは珍しくありません。

宅配ボックス名品館では、そんな日常の小さなストレスから解放され、自分の時間を自分らしく過ごしたいと願うすべての人々に、最適な宅配ボックスの情報を提供します。

ルスネコボックスの歴史

【ルスネコボックスの歴史と特長】

私たちが特に誇りを持って紹介するルスネコボックスは、複数回の投函が可能な宅配ボックスです。

1日に何回も荷物が届くような状況下でも、ユーザーは時間を拘束されることなく、自由に生活を楽しむことができます。

ルスネコボックス利用イメージ

1周年記念セールの概要

● 期間:2025年2月20日(木)〜2025年3月20日(木)

● 内容:期間中、対象商品を特別価格で提供します。

【紹介キャンペーンの案内】

同社の宅配ボックス「ルスネコボックス」をご友人やご家族に紹介いただいた方に、以下の特典をプレゼントします。

● 紹介者様特典:紹介された方が購入されるごとに、Amazonギフトカード500円分を進呈します。

紹介回数に制限はなく、紹介すればするほど特典を受け取ることができます。

● 被紹介者様特典:初めて「ルスネコボックス」を購入される際に使用できる、2,000円引きの購入クーポンを提供します。

〈参加方法〉

1. 紹介者様は、キャンペーンページの「お知り合いを紹介する」ボタンから、必要な情報(お名前、メールアドレス、電話番号)を入力し、紹介状を送信します。

2. 被紹介者様は、受け取った紹介状から2,000円OFFクーポンコードを取得します。

3. 被紹介者様がクーポンコードを使用して「ルスネコボックス」を購入します。

4. 紹介者様には、毎月末までの注文を集計し、翌月15日頃(※土日祝の場合は翌営業日)に、Amazonギフトカード500円分をメールでお送りします。

〈注意事項〉

● 紹介対象は、初めて「ルスネコボックス」を購入する新規のお客様に限られます。

● プレゼントはメールで送付されるため、メールアドレスの入力間違いにご注意ください。

● 本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。

● 以下の場合、プレゼント対象外となります:

被紹介者様が紹介リンク以外から注文した場合

不正な取引と判断された場合

