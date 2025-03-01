長期離脱から復帰のネイマールや中国からブラジルに戻ったMFオスカルもリスト入り、ブラジル代表候補メンバーが発表！【2026年W杯南米予選】

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ブラジルサッカー連盟(CBF)は28日、3月の2026年北中米ワールドカップ南米予選に向けたブラジル代表の候補選手を発表。FWネイマール(サントス)も名を連ねた。

ここまで12試合を終えているW杯南米予選。ブラジルは低調なスタートとなり、ここまで5勝3分け4敗の5位と出遅れている。

3月には、4位のコロンビア代表(20日)、首位のアルゼンチン代表(25日)との対戦を控えている中、ドリヴァウ・ジュニオール監督は52名の予備登録メンバーを発表した。

国内外の選手を揃えた中、2023年10月を最後に長期負傷離脱していたFWネイマール(サントス)が1年5カ月ぶりにリスト入りした。また、上海海港を退団し古巣のサンパウロに復帰したMFオスカルは2016年10月以来となるリスト入りしている。

そのほか、FWヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー)やDFマルキーニョス(パリ・サンジェルマン)、MFブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル・ユナイテッド)、GKアリソン・ベッカー(リバプール)なども順当にリスト入りしている。

今回発表されたブラジル代表候補メンバーは以下の通り。

◆ブラジル代表候補メンバー52名



GK

アリソン・ベッカー(リバプール/イングランド)

ベント(アル・ナスル/サウジアラビア)

エデルソン(マンチェスター・シティ/イングランド)

ウーゴ・ソウザ(コリンチャンス)

ルーカス・ペッリ(リヨン/フランス)

ウェヴェルトン(パウメイラス)

DF

アレクサンドロ(リール/フランス)

ルーカス・ベラウド(パリ・サンジェルマン/フランス)

ダニーロ(フラメンゴ)

ファブリシオ・ブルーノ(クルゼイロ)

ガブリエウ・マガリャンイス(アーセナル/イングランド)

レオ・オルティス(フラメンゴ)

マルキーニョス(パリ・サンジェルマン/フランス)

ムリージョ(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)

アブネル・ヴィニシウス(リヨン/フランス)

アレックス・サンドロ(フラメンゴ)

アレックス・テレス(ボタフォゴ)

ドド(フィオレンティーナ/イタリア)

ドウグラス・サントス(ゼニト/ロシア)

ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)

ヴァンデウソン(モナコ/フランス)

ウェズレイ(フラメンゴ)

MF

アリソン(サンパウロ)

アンドレ(ウォルバーハンプトン/イングランド)

アンドレアス・ペレイラ(フルアム/イングランド)

アンドレイ・サントス(ストラスブール/フランス)

ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル・ユナイテッド/イングランド)

エデルソン(アタランタ/イタリア)

ジェルソン(フラメンゴ)

ジョアン・ゴメス(ウォルバーハンプトン/イングランド)

ジョエリントン(ニューカッスル・ユナイテッド/イングランド)

ルーカス・モウラ(サンパウロ)

ルーカス・パケタ(ウェストハム/イングランド)

マテウス・クーニャ(ウォルバーハンプトン/イングランド)

ネイマール(サントス)

オスカル(サンパウロ)

FW

アントニー(レアル・ベティス/スペイン)

ブルーノ・エンリケ(フラメンゴ)

エンドリッキ(レアル・マドリー/スペイン)

エステヴァン・ウィリアン(パウメイラス)

ガブリエウ・マルティネッリ(アーセナル/イングランド)

ガレーノ(アル・アハリ/サウジアラビア)

イゴール・ジェズス(ボタフォゴ)

イゴール・パイシャオン(フェイエノールト/オランダ)

ジョアン・ペドロ(ブライトン&ホーヴ・アルビオン/イングランド)

ルイス・エンヒキ(ゼニト/ロシア)

ハフィーニャ(バルセロナ/スペイン)

ロドリゴ・ゴエス(レアル・マドリー/スペイン)

サムエウ・リーノ(アトレティコ・マドリー/スペイン)

サヴィーニョ(マンチェスター・シティ/イングランド)

ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー/スペイン)

ユーリ・アウベルト(コリンチャンス)

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