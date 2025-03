8日に放送される日本テレビ系『with MUSIC』(毎週土曜19:56〜)の出演アーティストが発表された。(左から)有働由美子、幾田りら、松下洸平今回は、「今1番歌われているアニメソング TOP20」がテーマ。日本テレビ系で1月から放送開始したアニメ『薬屋のひとりごと』第2期OPテーマとして、幾田りらが自ら作詞・作曲を手がけた新曲「百花繚乱」を、写真家・映像監督の蜷川実花が現在開催中の個展会場で撮影した映像とコラボするステージでテレビ初披露する。

平井大は、同じくアニメ『薬屋のひとりごと』の第2期EDテーマとして書き下ろした「幸せのレシピ」をアニメ映像とコラボで披露。来月結成20周年を迎える4人組ロックバンドSUPER BEAVERは、人気アニメ『ハイキュー!!TO THE TOP』の第2クールOPテーマ「突破口」と、テレビ初披露の最新曲「片想い」をパフォーマンス。そして、国民的アニメ主題歌3曲メドレーも。B.B.クィーンズは『ちびまる子ちゃん』のEDテーマ「おどるポンポコリン」、きただにひろしは『ONE PIECE』の初代OPテーマ「ウィーアー!」、ZEROBASEONEは現在の『ポケットモンスター』OPテーマ「Only One Story」を披露する。そして既報の通り、timeleszが新体制となってテレビ初歌唱。菊池風磨、佐藤勝利、松島聡が作詞した最新曲「Rock this Party」を披露。MCの有働由美子、松下洸平とトークを繰り広げる。