百名店「らぁ麺すぎ本」の2号店が、丸の内ブリックスクエアに誕生（東京・丸の内）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・丸の内にオープンしたラーメン店。横浜・青葉台にある人気店の味が、好アクセスな場所でいただけると早くも話題を呼んでいます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

らぁ麺すぎ本 丸の内店(東京・丸の内)

外観 出典:mac5さん

2025年1月28日、東京メトロ丸ノ内線・東京駅直結の商業施設「丸の内ブリックスクエア」地下1階に「らぁ麺すぎ本 丸の内店」がオープンしました。

不定期で丸の内店でも腕をふるう、杉本氏 出典:デイルス・マイビスさん

店主の杉本康介氏は「ラーメンの鬼」の異名を取る佐野実氏のもとで修業を積み、佐野氏最後の弟子としても知られる存在です。2013年に独立し中野区鷺宮で開業から間もなく、数々の賞を総なめに。2020年に横浜の青葉台に移転後も「食べログ ラーメン KANAGAWA 百名店」に選出されるほどの人気ぶりです。

醤油ワンタンらぁ麺+名古屋コーチン味付け玉子 出典:yamay630さん

スープは醤油と塩の2種類。醤油味は、山水地鶏をメインとした動物系のコクに魚介系を合わせた清湯スープ。和歌山・野尻醤油の生醤油など、全国の醸造蔵から厳選した5種類の生醤油をブレンドしています。

塩らぁ麺 出典:nana_555さん

塩味は、豚ガラベースのスープに、昆布や数種類の節、干しイタヤ貝など魚介類の乾物を加えてじっくり旨みを引き出しています。澄んだスープながら、濃厚なハーモニーが味わえる一杯です。

ラーメンのメニューは、チャーシューとメンマ、ネギ、青菜(醤油味は海苔)をのせたデフォルトのらぁ麺(1,200円)のほか、味玉らぁ麺(1,400円)、ワンタンらぁ麺(1,500円)、チャーシューを2枚追加した特製らぁ麺(1,800円)の4種類。そのほか好みに応じて単品のトッピングも用意しています。

喉越しのよい自家製麺 出典:ray_dada24さん

ファンを魅了してやまない中細ストレートの自家製麺は「春よ恋」をはじめ4種類の小麦に全粒粉をブレンド。香り高い小麦の風味と、旨みたっぷりのスープが絡むシルキーな啜り心地がクセになる味わいです。

麺量は通常サイズ(145g)と、いわゆる大盛りの本店サイズ(180g)を用意。

玉子かけご飯 出典:月比奈ひなたさん

サイドメニューには本店でも人気の、名古屋コーチンの生卵にかつお節と半熟炒り卵をトッピングした玉子かけご飯(400円)のほか、チャーシューご飯や売り切れ必至の丸の内店限定焼き餃子(各400円)も取り揃えています。

カウンター席とテーブル席があります 出典:BAN YUSUKEさん

座席は、カウンター9席とテーブル16席(2名×8卓)。シックで清潔感のある店内は、ひとりごはんにもデートにも利用しやすい雰囲気です。利便性の高い場所で、人気店の一杯を味わってみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

ワンタンが美味 出典:yamay630さん

『・醤油特製らぁ麺 \1800

早速スープを一口。コク深い円やかな醤油の香り、丸み、甘味。

微かなビターさを感じるもののお出汁の円やかさを活かすようなほんのり甘めのスープは段違いに旨い。本店のスープの印象はあっさりスッキリの印象だったが、こちらは醤油の円やかさと出汁の丸さが際立つ仕上がり。

麺はもちもちの細麺ストレート。

啜る度に華やかにスープの香りを掬いあげ、スープの奥行きをより感じる。

啜り心地はもちろん抜群。それでいて細麺でありながらもちもちとした

食感もあり非常に美味。

トッピングもそれぞれが高クオリティーで外さない。特にワンタンはつるぷりで単体でも非常に美味しいのだが、スープとの相性がやばい。個人的にはワンタンらぁ麺推奨かも。

二日酔いでふらふらな友人が爆速で完食。

食べ終わった後めっちゃ元気になってて笑いました。ごちそうさまです。

本店のすぎ本さんのイメージは繊細な出汁感で結構難しいなぁって印象でしたが、丸の内店さんは良い意味でわかりやすく美味しくなっていて、より万人に愛されるテイストに感じられました。

スープは正直抜群でしたが、とにかく麺が美味しい。というか麺を啜っている時のスープの香りが堪らん。

このラーメンがこの立地で通し営業で食べられるなんてチョットシンジラレナイ』(ノアマンクロウさん)

お重に入って供されるチャーシューご飯 出典:SALMONさん

『醤油らぁ麺にあわせて卵かけご飯が有名らしいけど、有名な定番は2回目にして最初はチョイ攻めしたいので、チャーシュー丼のセットにしてみた。

まずは麺から、醤油の綺麗なスープにカエシのコクと微かな苦味が合体して、超優等生な醤油ラーメン。

低温調理かな?のチャーシューは味付けむっちゃ美味しいんですけど!別の部位も食べたいけどご飯セットなので2枚でちょうど。。

続いてチャーシュー丼。丁寧にダイスカットされたチャーシューに、酸味のあるタレが掛かっていて、、これは美味いぞ。。。麺よりも正直チャーシューそのもの、さらにこのチャーシュー丼の方が美味い!と思いました。この酸味のあるタレはどこかで売ってないのかな、、コクのある食べ物に合いすぎる。中国の黒酢が近いかな、、さっぱりさせてコクもプラスするし何にでも合う』(SALMONさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆らぁ麺すぎ本 丸の内店住所 : 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエア B1FTEL : 03-6269-9881

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:斎藤亜希

The post 百名店「らぁ麺すぎ本」の2号店が、丸の内ブリックスクエアに誕生(東京・丸の内) first appeared on 食べログマガジン.