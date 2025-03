和食を楽しむための新たなドリンク！安福又四郎商店「KASANE」スパークリング和酒 -柚子×茶

安福又四郎商店は、飲料のジャンルを越え、和食を楽しむための新たなドリンクブランド「KASANE」を2025年4月に発売します。

安福又四郎商店「KASANE」スパークリング和酒 -柚子×茶-

商品名 :「KASANE」スパークリング和酒 -柚子×茶-

品目 :その他の醸造酒

アルコール度数:13度

容量 :500ml

希望小売価格 :価格未定

※瓶内二次発酵による発泡性があるため、要冷蔵。

「KASANE」日本酒 -純米吟醸-

商品名 :「KASANE」日本酒 -純米吟醸-

品名 :日本酒

アルコール度数:15度

容量 :720ml

希望小売価格 :価格未定

【販売方法・販売場所】

同店直営店舗およびオンラインショップでの直販限定商品となります。

●オンラインショップ

酒蔵直営「十一代目又四郎」オンラインショップ

https://11th.matashiro.jp/

●実店舗

酒蔵直営「十一代目又四郎」

〒658-0044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町1-5-23

営業時間:10時〜17時(12時半〜13時半は昼休み)

定休日 :水曜・日曜・祝日(祝日は不定休)

電話 :078-851-0151

ブランド第1弾として、日本酒の醸造過程で完熟柚子と有機栽培茶を合わせて発酵させ、瓶内二次発酵で繊細な泡を生み出す「スパークリング和酒」、そして和食の魅力を引き立たせる「日本酒(純米吟醸)」が登場。

乾杯から食中まで、和の彩りをテーブルに重ね合わせる、次世代の新感覚な和酒体験を提案してもらえます。

スパークリング和酒&日本酒のラインナップ

【〜和の食卓をモダンにクラシックに彩るDrinkで、食体験をより豊かに変える〜】

“食を醸す”を掲げる酒蔵・安福又四郎商店

「KASANE」は平安時代の衣の色合わせ「かさねの色目**」に着想を得て、和食をより豊かに楽しむために、飲×食を重ねて楽しむ新コンセプトのドリンクブランドです。

かさねの色目の組み合わせが数多くあるように、料理と飲み物を一皿一酒のペアリングやマリアージュで組み合わせる発想ではなく、現代で幅広く展開される“和食”において、ゆるやかで幅広い組み合わせを楽しめる前提で設計されたラインナップが特長です。

**「かさねの色目」について

平安から伝わる四季折々の配色パターンを楽しむ重ね着。

食事が始まる前の乾杯〜前菜など軽めの品までを、爽やかで甘酸っぱい「スパークリング和酒」で軽さを楽しみ、料理が進んだメインの品などにはボリューム感でバランスする「日本酒」と味わいを合わせていくことで、食事全体をより豊かな体験に変化させていきます。

ドリンクのジャンルを越えて、食事の全体の流れにゆるやかに重ね合わさるように、口の中で「重なり合い」が生む味わい…“口中調味”の体験の魅力を楽しめます。

【乾杯の主役は、柚子×茶の新しい「スパークリング和酒」】

旬の「スパークリング和酒」で乾杯!

第一弾の目玉としては、現在新たなアルコール(醸造酒)として注目を集め始めている「クラフトサケ」とも呼ばれるジャンル。

日本酒の米と水を発酵させる過程で、果物やハーブなどの副原料を一緒に投入して香りと味わいを重ね合わせる新ジャンルの醸造酒は、近年「クラフトサケ」とも呼ばれ注目を集め始めています。

今回、和食を楽しむブランド「KASANE」として、自然栽培の完熟柚子と有機茶(玄米茶)を、日本一の酒米とも言われる兵庫県産 特A地区「山田錦」とともに発酵させました。

さらに、瓶詰め後の瓶内二次発酵により、シャンパンのようなきめ細やかな泡が立ち上り、甘酸っぱく広がる柚子の香りや茶の味わいをより豊かに感じることができます。

<「KASANE」スパークリング和酒 -柚子×茶->

●完熟柚子と茶の、甘酸っぱく爽やかな香りと味わいが食欲をそそる

●瓶内二次発酵による繊細な泡立ちが、華やかに場を演出

●リキュール類と異なり、砂糖を使わない米の発酵由来の自然な甘さ

●割らずにそのまま楽しめる、アルコール度13度の飲みやすさ

本商品は当蔵としても新たな挑戦となり、福岡の醸造所「LIBROM Craft Sake Brewery」での委託醸造によるコラボプロジェクトで実現。

味わいの設計から原料手配を行い、仕込み当日は当蔵の蔵元が現地に赴き、麹づくりから共同で行いました。

福岡の醸造所で、麹づくりから共同で行う

自然栽培の完熟柚子で、爽やかに香る

【食事が進むほど、料理に寄り添う「日本酒」】

冷酒や燗酒で、料理に寄り添う日本酒

モダンな味わいの「スパークリング和酒」とは対照的に、伝統的な製法で醸された日本酒は、日本酒本来の“和食と引き立て合う”食中酒としての味わいを追求しました。

繊細な出汁や素材の味わいを邪魔しない穏やかな香り、和食が世界に誇る“UMAMI”と重ねってより豊かな味わいを生み出す醸造酒としての旨味や甘味。

そしてその豊かな味わいを重たく感じさせないキレの良さのバランス。

食事が進み、魚菜や肉の料理と合わせていただくことで、より真価を発揮するお酒です。

<「KASANE」日本酒 -純米吟醸->

●辛口で旨み深い味わい、おだやかな香りやキレの良さが幅広い料理と引き立て合う

●冷酒できりりと、燗酒でやわらかく旨みふくらみ、温度変化を楽しめる

●食事の中盤以降、ゆったりとしたペースで味わうための旨み深い酒質

●ボリューム感のある料理ともバランスする、アルコール度15度の原酒

こちらは当蔵が、30年前の阪神淡路大震災を契機に蔵を失って以降、蔵の設備をお借りして醸造を続けている「白鶴酒造」の蔵で、当蔵の杜氏と蔵人が醸しました。

【ラベルアーティストは、伝統技術をベースに新しい表現に挑戦する画家・品川亮】

伝統をベースに革新を続ける画家、品川亮氏

「KASANE」のメインビジュアルの絵は、京都を拠点に、現代における新しい絵画の可能性に挑戦し、幅広い表現をつくり出すことに積極的に取り組んでいる画家「品川亮」・画。

伝統の技術をベースにしながらも、自由で新しい発想で、近代美術の技法や現代性を取り入れ表現の可能性を広げていく品川の絵に、今回のブランドの在り方と通じるものを感じ、作品を使用。

