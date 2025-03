小規模開催から1,000機を超える大規模で豪華なドローンショーまで柔軟に対応！デイライト・グローバル／EHang社「WING RISE」

デイライト・グローバルは、世界初の「人が乗れるドローン」や「空飛ぶタクシー」の開発・飛行実験を行う中国のイーハン社と共にドローンショーサービス『WING RISE』を開始します。

デイライト・グローバル/EHang社「WING RISE」

デイライト・グローバル/EHang社「WING RISE」

■九州から広げるドローンショーの輪

ハウステンボスで日本初開催された2017年から時が経ち、東京2020五輪開会式にて大きく話題となり認知が広がったドローンショーは、まだまだ年間開催数が少ないながらも非常に注目を集めています。

ドローンショー開催ならびにドローン飛行には複数の法規制が絡み専門的な知識が必要となりますが、WING RISEでは本場中国との綿密な協力体制、実務経験のある国内パートナーとの連携によって高品質なドローンショーを提供します。

タッグを組む中国のイーハン社はエアモビリティ(空中を移動する交通手段)界の第一人者と言っても過言ではなく、現在中国国内でも空飛ぶタクシーの飛行実験を行うなど常に最先端を走る企業として世界的に活躍しています。

そのイーハン社が開発・運用するドローンショーシステムを用いることによって、安全な運行を可能にしています。

ドローンアイコンとお花の表現

■ドローンショーで加速するPRの多様化

4大メディアと呼ばれるテレビ・ラジオ・新聞・書籍に加え、インターネットやSNSを通じたPRが主流になる昨今ですが、ドローンショーを用いたPRによってそこに新たに「空」を追加します。

また、ドローンショーを起点としてそれぞれのメディアへと連携、伝播して大きく情報が拡散していくことにより、強く認知を広げるマーケティング手法として国内で浸透していくことをWING RISEで後押ししていきます。

小規模開催から1,000機を超える大規模で豪華なドローンショーまで柔軟に対応します。

ただのエンタメとしての開催だけでなく、視認できる範囲にいるすべての人へと一気にPRや広告ができる新たな広告媒体を提供します。

■ともに作り上げる唯一無二のドローンショー

九州を中心に、全国の花火大会やテーマパークをはじめとするスタンダードなものから、企業の周年等のセレモニーまで、 「やってみたい」の声に全力でお応えできるよう尽力します。

開催に必要な調査・申請・プログラミングはすべて同社が一括対応し、お客様と共にアイデアを出し合いながら、より良いショーの実現に向けて全力でサポートします。

