3月1日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER」(TGC)が開催。FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERの3組が、4月から行われる大阪・関西万博をアピールした。FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERが「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER」に出演

万博のスペシャルサポーターに就任している3組。BALLISTIK BOYZが「SAY IT」、PSYCHIC FEVERが「What's Happeninʼ」、FANTASTICが「TOP OF THE GAME」と「Got Boost?」をそれぞれパフォーマンス。「Got Boost?」ではBALLISTIK BOYZとPSYCHIC FEVER、そして公式キャラクター・ミャクミャクも加わり、TGCのステージを楽しんだ。中島は「この3組がそろってやることなかなかないので、うれしかった。最後一緒にダンスやってくれてうれしかったです」と共演に笑顔だった。今年4月に迫った万博。砂⽥将宏は「サポーターとしてずっと前から楽しみにしていた。大阪出身のメンバーがたくさんいるので、開催したら足を運びのが楽しみ」とにっこり。会場には70店舗の飲食店があり、海外パビリオンでは約30カ国の料理が提供されるという。関西出身である⼩波津志は「1箇所に30カ国の料理があるので僕自身もできる限り食べたい」といい、中⻄椋雅は「LDHチーム一丸となって盛り上がっていきたい」と語った。締めくくりは全員で「Choo Choo TRAIN」をパフォーマンス。冒頭の振り付けはミャクミャクを先頭にし、おなじみのダンスを披露した。TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第40回のアニバーサリー開催となる今回のテーマは「HERE WE GO!」。TGCに集うさまざまなヒト・モノ・コトとコラボレーションし、ワクワクやトキメキが止まらないイベントを目指すという思いが込められている。撮影:蔦野裕