¡ÚPRADA¡Û½Õ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡ ¥ª¥È¥Ê²Ä°¦¤¤¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥º¥Ð¥Ã¥°¡×ÆÃ½¸
¡ØPRADA¡Ù¤Î¹õ¥Ð¥Ã¥°¤ÎÌ¾ÉÊ¡ÖRe-Nylon¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢½Õ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÁÇºà¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤³¤Î½ÕÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢¥ª¥È¥Ê²Ä°¦¤¤¡Ö¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¡õ¥Û¡¼¥Ü¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¹¥¤ß¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â♡
°¦¤Ç¤¿¤¤♡ PRADA¤Î¥¹¥¿¥Ã¥º¥Ð¥Ã¥°
¹õ¥Ð¥Ã¥°¤ÎÌ¾ÉÊ¤È¤¤¤¨¤ÐPRADA¤Î¡ÖRe-Nylon¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¤¤Æ³èÆ°Åª¤ÊÁÇºà¤Ï½Õ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥¥é¥Ã¤Èµ±¤¯´Ý¤¤¥¹¥¿¥Ã¥º¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ª¥È¥Ê²Ä°¦¤¤¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤♡
¡Ò¾å¡Ó¥¹¥¿¥Ã¥º¤Ä¤Re-Nylon ¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬Ì¥ÎÏÅª♡
¡Ò²¼¡Ó¥¹¥¿¥Ã¥º¤Ä¤Re-Nylon ¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°
Y2K¤Ê¥à¡¼¥É¤Î¥Û¡¼¥Ü¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤¬¿·Á¯¡£
Photograph¡¿Kentaro Kambe
¢¨¤È¤â¤ËÍ½Äê²Á³Ê¡£
¢¨¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¡Ê¥¿¥Æ¡ß¥è¥³¡ß¥Þ¥ÁÑ¡Ë¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹¡£
RayÊÔ½¸Éô ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò