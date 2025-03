栄養バランス満点の「ケイジャンチキンプレート」は必食！赤坂に誕生したニューアメリカンレストラン（東京・赤坂）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は赤坂駅そばにオープンしたニューアメリカンレストラン。独自のアレンジが光る料理を、豊富なアルコール類とともに楽しんで。

〈New Open News〉

早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Ekela Kitchen(東京・赤坂)

お得な料理満喫コース 写真:お店から

2024年12月、赤坂駅7番出口から徒歩5秒の場所に、カジュアルに楽しめるニューアメリカンレストラン「Ekela Kitchen」がオープンしました。オーナーの古徳氏は、前職である飲食チェーンの海外事業に携わる中でアメリカのレストラン文化に感銘を受け、日本で店を開くことを決意。料理人を探す中で、SNSマーケティング業界から飲食の道へ転身した中野太夢氏と出会い、「飲食事業を通して人生を豊かにするきっかけを作りたい」という同じ想いを持つ2人で開業しました。ディナーシェフの塩田氏は大手ホテルでフレンチを学び、都内の人気アメリカンレストラン等で経験を積んだ実力派。

シーザーサラダ 写真:お店から

ランチでは、近年の健康志向を反映し、野菜やタンパク質をバランスよく摂れるメニューを提供。ディナーではカジュアルに食事を楽しめるよう、ビールを中心に揚げ物やグリル料理などもしっかりと楽しめる構成になっています。

お洒落でくつろげる店内 写真:お店から

店名は古徳氏がアメリカに住んでいた時にアパートがあった通りの名前。店内はニューヨークのカフェレストランをイメージし、白とグリーンを基調とした居心地の良い空間。外装も統一感のあるデザインで、店内の活気が伝わる作りです。席数はカウンター6席、テーブル席12席となっています。

ランチ:ケイジャンチキンプレート(スープ付き) 写真:お店から

ランチメニューの「ケイジャンチキンプレート」1,155円は、数種のスパイスとにんにく、ヨーグルトで漬け込んだスパイシーな鶏もも肉が柔らかくジューシー。ターメリックライスは硬めに炊き上げ、ライスだけでも十分においしいですが、チキンとの相性は抜群。

ランチでは他にも、ひき肉、玉ねぎ、人参、セロリ、ひよこ豆などをチリパウダーやクミンなどのスパイスで調理した食欲をそそるアメリカの定番料理「チリコンカンプレート」1,265円や、ボリュームたっぷりでヘルシーな「チキンサラダボウル(バゲット2個付き)」1,320円などを用意。プレートメニューはライス、サラダ、副菜、スープ付きです。

Ekela特製!フライドチキン & ワッフル 写真:お店から

ディナータイムに是非オーダーしてほしいのは、チリパウダーやターメリックなど、数種のスパイスで漬け込んで揚げた「Ekela特製フライドチキン」1,100円。ザクザク衣の食感がくせになるおいしさです。フライドチキンとワッフル、メープルシロップを一緒に味わうアメリカ南部のソウルフード「Ekela特製!フライドチキン & ワッフル」1,540円も、甘じょっばいコントラストが楽しいと人気です。

Ekela特製!ピリ辛ガーリックシュリンプ 写真:お店から

ハワイのフードトラックでお馴染みの料理をEkela Kitchen風にアレンジした「Ekela特製!ピリ辛ガーリックシュリンプ」1,650円も自慢の逸品。ケチャップやシラチャーソースなどで食べやすく味付けしており、大ぶりのエビも殻ごと食べられます。

種類豊富なドリンクも魅力 写真:お店から

料理に合わせたドリンクも豊富で、ドラフトビールは常時5種類、缶・瓶のビールは20種類以上を用意。バリエーション豊かでビールが苦手な方も楽しめる銘柄を揃えています。ワインも厳選したナチュラルワインやアメリカワインなど、さまざまな銘柄を楽しめます。17:00〜19:00と土曜日のランチタイム(11:30〜14:30)は、アルコールメニューが20%オフになるのもうれしいですね。

1人でも仲間とでも楽しめるカジュアルなニューアメリカンレストラン。ランチや仕事帰りの一杯に重宝しそうな、おすすめの新店です。

食べログレビュアーのコメント

ケイジャンチキン 出典:Casual Gourmet Questさん

『■ケイジャンチキン@1,155円(税込)

※スープ付き

※クレジットカード支払い

最初に、コーンポタージュが提供されました。

とても甘くて美味しいポタージュでした。

注文からメイン料理提供までは、5分強とクイックです。

料理はワンプレートスタイルで提供され、メインのケイジャンチキンの他、サラダ、マリネされた人参と紫キャベツの副菜、ターメリックライスが彩りよく盛り付けられています。

ケイジャンチキンは、パリッとした仕上がりで、中はやわらかく、スパイス感もちょうど良かったです。

添えられたピクルス入りのヨーグルトソースとの相性も良く、美味しくいただきました。

後、ターメリックライスがかなり硬めに炊き上げてあり、ターメリックライスだけでも十分な美味しさがありました。

サラダ、人参や紫キャベツの副菜とのバランスも良く、見た目も洗練されたケイジャンチキンプレートです。

お店自体は小さいですけど、丁寧でフレンドリーな接客も良く、居心地も良かったです。

クラフトビアとアメリカ料理の組み合わせで、夜の利用も良さそうですね』(Casual Gourmet Questさん)

チョリソー&生ハムの盛り合わせ 出典:takan729990さん

『【本日のオーダー】

チョリソー&生ハムの盛り合わせ

Ekela特製!フライドチキン

チーズたっぷりチリコンカン

バゲット

どの料理もとっても美味しくいただきました!

フライドチキンは小さいサイズで食べやすかったです。

ビールもアメリカやカナダを中心に色々な種類が取り揃えられています。

お店の雰囲気も良かったです! 』(takan729990さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆Ekela Kitchen住所 : 東京都港区赤坂5-4-12 YY赤坂ビル 1FTEL : 050-5595-6332

文:佐藤明日香

