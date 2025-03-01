¡ÚTGC¡ÛME:I¡¢Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ÈäÏª¡¡1Ç¯¤Ö¤ê¡ØTGC¡Ù¤Ë´î¤Ó
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤¬3·î1Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè40²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 SPRING¡¿SUMMER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥ó¥¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡ÈÂ¿¹¬´¶¡É°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿ME:I
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È¡ß¥Ö¡¼¥Ä¤Î²ÄÎù¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ME:I¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖClick¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¤È¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ø¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ØTGC¡Ù½Ð±é¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò³è¤«¤·¤Æ¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡ÊME:I Ver.¡Ë¡×¡ÖCookie Party¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡ME:I¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2024Ç¯4·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMIRAI¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖClick¡×¤ÎMV¤Ï3000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¡ØÂè66²ó µ±¤¯¡ª¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Î¿·¿Í¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£3·î16Æü¤Ë¤Ï3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMUSE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTGC¤Ï¡¢º£²ó¤Ç40²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢20¼þÇ¯¤ËÆÍÆþ¡£º£²ó¤Ï¡ÖHERE WE GO¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£1Ç¯¤Ö¤ê12²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¥²¥¹¥È¤ÎºÇÂ¿½Ð±éµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëSnow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ÏFANTASTICS¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢WILD BLUE¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£MC¤Ï¡¢EXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥ó¥¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡ÈÂ¿¹¬´¶¡É°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿ME:I
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ß¥Ë¾æ¥¹¥«¡¼¥È¡ß¥Ö¡¼¥Ä¤Î²ÄÎù¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ME:I¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖClick¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¤È¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ø¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ØTGC¡Ù½Ð±é¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò³è¤«¤·¤Æ¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡ÊME:I Ver.¡Ë¡×¡ÖCookie Party¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTGC¤Ï¡¢º£²ó¤Ç40²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢20¼þÇ¯¤ËÆÍÆþ¡£º£²ó¤Ï¡ÖHERE WE GO¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£1Ç¯¤Ö¤ê12²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¥²¥¹¥È¤ÎºÇÂ¿½Ð±éµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëSnow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤ÏFANTASTICS¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢WILD BLUE¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£MC¤Ï¡¢EXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¤¬Ì³¤á¤ë¡£