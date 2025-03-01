´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¦ÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é¤¬20ºÐÃÂÀ¸Æü àÁêÊýá¤ÎÉã¤¬ÎÞ¤Î½ËÊ¡¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¤â¤¦¿²¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÃÓÅÄ£µ£·£Ã£Ò£Á£Ú£Ù¡Ê¥¤¥±¥À¥´¥Ê¥¯¥ì¡¼¥¸¡¼¡¦£´£¹¡Ë¤¬£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö°¦Ì¼¥ì¥¤¥é¤ÎÆó½½ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î£±ÇÕÌÜ¤ò¿ÆÉã¤È²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Ì¼¤Ç¤¢¤ëÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é¡Ê£²£°¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤í¿ì¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤ÎÃÓÅÄ¤Ë¡¢¥ì¥¤¥é¤¬´ó¤êÅº¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬¡£ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö»ê¤é¤Ê¤¤Éã¿Æ¤À¤·¡¢Éã»Ò²ÈÄí¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤À¤«£±£²Ç¯¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢°ì±þ¥°¥ì¤º¤ËÀ®¿Í¤Þ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢°é¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤ÆºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¤¥é¼«¿È¤â£Ø¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½é¤ª¼ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥Ñ¤È¡ª¡¡µã¤¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¾Ð¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Æ»Ò¿åÆþ¤é¤º¤Î»þ´Ö¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë¤Ï¥ì¥¤¥é¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£¡Ö¥ì¥¤¥é¤ÏÆ±µéÀ¸¤È¤â¤¦°ì¸®¹Ô¤¯¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ï¤â¤¦¿²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£