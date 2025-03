【モデルプレス=2025/03/01】SKY-HIがCEOを務めるBMSGがプロデューサーにちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」(通称:ノノガ)より誕生した7人組ガールズグループ・HANA(ハナ)が3月1日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER」(以下、TGC)に出演した。

◆HANA、イベント初パフォーマンス

◆「TGC」20周年 テーマは「HERE WE GO!」

最終審査「No No Girls THE FINAL」は総申し込み数5万人を超え、一般チケットはわずか3分で完売と世間の注目を集める中、7,000人を超える応募者から選ばれた「BMSG」初のガールズグループHANAがグループ結成後TGCにてイベント初出演。1月31日に配信スタートとなったプレデビュー曲で最終審査のグループ審査課題曲でもあった「Drop」、そして、第5次審査の課題曲であった「Tiger」を迫力たっぷりに披露した。MCでは一人ずつ自己紹介を行い、KOHARUとNAOKOは「TGC」と同じ2005年生まれであることをアピール。CHIKAは「デビュー前なんですけどHANAとしてお客さんの前に立つのは初めてなんですけどどうですか!」と力強く呼びかけ、「Tiger」ではアレンジの効いた歌声を響かせるなど、最後まで観客をHANA一色に染め上げていた。今年20周年、第40回目のアニバーサリー開催となるTGCのテーマは「共に創る未来へと進もう!」というメッセージを込めた「HERE WE GO!」。出演者は池田美優、藤田ニコル、生見愛瑠、せいら、ゆうちゃみ、あの、なこなこカップル、とうあなど。Snow Manのラウールが12回目の出演となるほか、杉浦太陽と辻希美の長女・希空がランウェイデビュー。FANTASTICS(ファンタスティックス)、ME:I(ミーアイ)、HANA(ハナ)らによるライブパフォーマンスも展開される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】