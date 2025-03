DEZERTが2024年12月27日に開催した初の日本武道館公演<DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>のライブ映像が、3月30日19時からU-NEXTで独占見放題ライブ配信されることが決定した。結成13年目に行われたこのワンマンライブは「終着点でも通過点でもなく、今の最高地点」と千秋(Vo)が語っていた通り、バンドのキャリアの総括でもあると同時に、この先の彼らの活躍に大きな期待を持てる素晴らしいパフォーマンスとなった。新旧ファン共に“このバンドを応援して来て良かった”と思える一夜となったのではないだろうか。当日、会場に足を運んだファンは勿論、観ることの出来なかった全国のファン必見の映像化だ。

商品情報



『DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」』2025年5月14日発売【通常盤】Blu-ray品番: CRXP-10016¥8,800(税抜価格: ¥8,000)■通常盤収録内容《Blu-ray》DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」 2024.12.27 日本武道館ライブ収録曲01. 心臓に吠える02. 君の脊髄が踊る頃に03. Sister04. 匿名の神様05. ミスターショットガンガール06. Call of Rescue07. さぁミルクを飲みましょう。08. 神経と重力09. ストロベリー・シンドローム10. 「変態」11. 私の詩12. ミザリィレインボウ13. 僕等の夜について14. 「遺書。」15. 「君の子宮を触る」16. 再教育17. TODAYEncore18. オーディナリー19. 「殺意」20. 「秘密」21. 「切断」※全MCを含むフルサイズバージョン・Documentary of the day・「DEZERT "Ordinary days" 〜ROAD TO NIPPON BUDOKAN DOCUMENTARY FILM〜」【ひまわり盤】 ※ファンクラブ会員限定販売商品 / 購入方法は後日HPにて発表Blu-ray+2CD(3枚組)64Pライブ写真集三方背ケース仕様ミニジャケット・キーホルダー2種( 「The Heart Tree」「傑作音源集「決定的オカルト週刊誌」」絵柄)付¥14,300(税抜価格 ¥13,000)■ひまわり盤収録内容《Blu-ray》・DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」 ※通常盤と同内容・Documentary of the day ※通常盤と同内容・「DEZERT "Ordinary days" 〜ROAD TO NIPPON BUDOKAN DOCUMENTARY FILM〜」※通常盤と同内容・「今日のDEZERT」動画×100《CD》(2枚組)・DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」 2024.12.27 日本武道館ライブ※収録曲はBlu-rayと同じく