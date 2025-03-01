元Janne Da Arcのka-yu、4ヶ月連続シングルリリース企画始動
元Janne Da Arcのka-yu(B)が2月28日、本格的再始動後の初CDシングル「ひとりじゃないから」をリリースした。
◆ka-yu 画像
同CDシングルは自身のオンラインストア「Solid Beat ONLINE STORE」にて販売を開始。また本日3月1日より各種音楽配信サービスでも順次配信がスタートした。「ひとりじゃないから (Instrumental)」はCD限定収録となる。
作詞および作曲はka-yuが担当し、アレンジはka-yuとKyrieが手掛けた。レコーディングには、ka-yu(Vo, B)、Kyrie(G)、CHARGEEEEEE…(Dr)が参加。2024年1月開催の復帰ライブ＜ka-yu BACK TO THE LIVE -January 2024-＞より新たにサポートしているメンバーが集結した。
ka-yuは5月31日より、リリースされた4曲を携えて4ヶ月連続ライブを開催する。
■4ヶ月連続シングルCDリリース企画
第2弾：3月28日リリース予定
第3弾：4月25日リリース予定
第4弾：5月30日リリース予定
■第1弾シングル「ひとりじゃないから」
【初回盤】1,100円(税込)
販売：Solid Beat ONLINE STORE
https://solidbeat.jp/
▼CD収録曲
1. ひとりじゃないから
2. ひとりじゃないから (Instrumental) ※CD限定収録
●初回特典
・“ひとりじゃないから” 限定オリジナルステッカー
・ka-yu Special Scratch
◯ka-yu Special Scratchとは
4ヶ月連続リリースの各シングルをご購入いただいたお客様を対象とした特典スクラッチくじ
・A賞：ka-yu 直筆サイン入り ka-yu THE LIVE ツアーポスター
・B賞：書き下ろしサイン＆メッセージ入り(印刷)ポストカード
・参加賞：「ひとりじゃないから」オリジナル待受画像
◯特典の受渡し方法
A賞・B賞は以下の会場の物販エリアにて
• ka-yu THE LIVE -May 2025-
• ka-yu THE LIVE -June 2025-
• ka-yu THE LIVE -July 2025-
• ka-yu THE LIVE -August 2025-
※受渡しの際にはスクラッチカードの提示が必須となります。
※紛失した場合、特典の受け渡しはできませんのでご注意ください。
参加賞はスクラッチに印刷されたQRコードを読み取ると専用ページが開き、待受画像をダウンロードできます。
■「ひとりじゃないから」配信
2025年2月28日(金)配信開始
配信リンク：https://linkco.re/s37884gN
Apple Music / iTunes、Spotify、Amazon Music、LINE MUSIC、YouTube Music、mora、その他、主要ストアにて配信
■4ヶ月連続ライブ＜ka-yu THE LIVE -2025-＞
▼＜ka-yu THE LIVE -May 2025-＞
5月31日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
open16:00 / start16:30
Support Musician：原田喧太(G) / Kyrie(G) / CHARGEEEEEE...(Dr)
▼＜ka-yu THE LIVE -June 2025-＞
6月20日(金) 神奈川・新横浜 NEW SIDE BEACH!!
open18:00 / start18:30
Support Musician：原田喧太(G) / Kyrie(G) / shuji(Dr)
▼＜ka-yu THE LIVE -July 2025-＞
7月20日(日) 大阪・OSAKA MUSE
open16:00 / start16:30
Support Musician：原田喧太(G) / Kyrie(G) / CHARGEEEEEE...(Dr)
▼＜ka-yu THE LIVE -August 2025-＞
8月30日(土) 東京・新宿LOFT
open15:30 / start16:15
Support Musician：原田喧太(G) / Kyrie(G) / CHARGEEEEEE...(Dr)
https://eplus.jp/sf/word/0000019911
関連リンク
◆ka-yu オフィシャルX
◆ka-yu オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Solid Beatオンラインストア