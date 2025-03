元Janne Da Arcのka-yu(B)が2月28日、本格的再始動後の初CDシングル「ひとりじゃないから」をリリースした。同CDシングルは自身のオンラインストア「Solid Beat ONLINE STORE」にて販売を開始。また本日3月1日より各種音楽配信サービスでも順次配信がスタートした。「ひとりじゃないから (Instrumental)」はCD限定収録となる。

■第1弾シングル「ひとりじゃないから」



2025年2月28日(金)リリース【初回盤】1,100円(税込)販売:Solid Beat ONLINE STOREhttps://solidbeat.jp/▼CD収録曲1. ひとりじゃないから2. ひとりじゃないから (Instrumental) ※CD限定収録●初回特典・“ひとりじゃないから” 限定オリジナルステッカー・ka-yu Special Scratch◯ka-yu Special Scratchとは4ヶ月連続リリースの各シングルをご購入いただいたお客様を対象とした特典スクラッチくじ・A賞:ka-yu 直筆サイン入り ka-yu THE LIVE ツアーポスター・B賞:書き下ろしサイン&メッセージ入り(印刷)ポストカード・参加賞:「ひとりじゃないから」オリジナル待受画像◯特典の受渡し方法A賞・B賞は以下の会場の物販エリアにて• ka-yu THE LIVE -May 2025-• ka-yu THE LIVE -June 2025-• ka-yu THE LIVE -July 2025-• ka-yu THE LIVE -August 2025-※受渡しの際にはスクラッチカードの提示が必須となります。※紛失した場合、特典の受け渡しはできませんのでご注意ください。参加賞はスクラッチに印刷されたQRコードを読み取ると専用ページが開き、待受画像をダウンロードできます。■「ひとりじゃないから」配信2025年2月28日(金)配信開始配信リンク:https://linkco.re/s37884gNApple Music / iTunes、Spotify、Amazon Music、LINE MUSIC、YouTube Music、mora、その他、主要ストアにて配信