AI時代の論文執筆スタイルを先取り！ムーンサークル「不合格・提出不可・提出延期からの逆転割引プラン」

「ムーンサークル(Moon Circle)」は、短期間での再提出・提出延期からのリカバリーを支援する「不合格・提出不可・提出延期からの逆転割引プラン」を2025年3月1日より開始しました。

ムーンサークル「不合格・提出不可・提出延期からの逆転割引プラン」

「ムーンサークル(Moon Circle)」は、短期間での再提出・提出延期からのリカバリーを支援する「不合格・提出不可・提出延期からの逆転割引プラン」を2025年3月1日より開始。

近年、特にこの2〜3年で卒論や修論の執筆スタイルが大きく変化し、昨年からは本格的にAIツールが導入されるなど、まさに過渡期を迎えています。

こうした状況下、AIを正しく使いこなせる人とそうでない人との格差が広がりつつあるという声も少なくありません。

たとえば、AIが返してくる文章をそのまま右から左に移しているだけで、教官から指導を受けても十分に理解・修正できずに手詰まりになってしまうケースや、AIの生成内容を正しく解釈しきれず、結果的に使いこなせていない人も見受けられます。

このように、執筆にAIを活用する際のリテラシー不足が原因となり、論文の完成が遅れて提出不可・提出延期になったり、不合格で再提出を迫られる事態が発生しやすくなってきています。

こうしたAI活用をめぐるリテラシー格差が学術活動における大きな障壁となるなか、Moon Circleでは、多忙な社会人学生を含む大学生・大学院生がAIを的確に活用しつつ、学術水準を満たす質の高い論文を仕上げられるよう、伴走型のトータルサポートを提供します。

指導教官のフィードバックへの対応から口頭試問対策に至るまで、経験豊富な専門家がきめ細やかに並走し、提出期限が迫る状況下でも合格へ確実に導けるよう力強くバックアップします。

1. AIが当たり前の時代 ─ 玉石混交の中で“正しく活用”できるか

・この1年で急速に進化したAIツールは、文献検索や文章生成を効率化する半面、論理破綻やコピペリスクも伴います。

・「生成文章を無批判に使ってしまい、口頭試問で突っ込まれ合格を逃す」といった事例が実際に増えています。

・ムーンサークルは早い段階からAIの活用を研究し、独自のメソッドで「AIが得意な部分」「自分の思考・研究が必要な部分」を切り分け、短期間で完成度を高める指導を行っています。

・今はまさに執筆スタイルの過渡期。

正しいAI活用のノウハウが合否を大きく左右します。

2. 夏の再提出(7月)、来年1月の提出 ─ 実は時間がない

・不合格で再提出、提出期限に間に合わず提出不可・提出延期の方が増えています。

AI活用過渡期の論文執筆を成功に導くには、早めの対策が鍵です。

<夏提出(7月)>

・大学の審査スケジュールを考えると、6月中には論文の形が整っていないと厳しく、3月から取り掛かる場合、実質4か月、4月開始なら3か月程度しかありません。

早めの着手が合否を左右します。

<来年1月提出>

・12月に論文完成を求める大学・大学院も多く、実質6〜7か月の執筆期間しかありません。

・夏季休暇なども考慮すれば、社会人にとってはさらにハードルが上がります。

3. なぜ提出不可・不合格になったのか ── 原因を徹底分析

・主査や副査の教官からの提出基準やフィードバックを正しく理解できないまま進めると、同じ失敗を繰り返すリスクが高まります。

・「部分的修正で済むのか、全面改訂が必要なのか」を見極めるには、学術的知見を持つ専門家のサポートが不可欠。

・ムーンサークルでは、不合格・提出不可の理由を詳しく洗い出し、最短距離で再構成や追記を行う方法を提案します。

4. 伴走型サポートでペース管理&モチベーション維持

・短期集中で論文を仕上げるために、週間・月間単位での進捗管理と明確な目標設定が不可欠。

・ムーンサークルは、研究計画の策定から論文完成後の口頭試問対策まで、段階的にサポート。

・多忙な社会人学生でも挫折しないよう、オンライン個別指導の柔軟な時間帯設定と、教官のフィードバック反映のフォロー体制を整えています。

5. 最後の口頭試問まで徹底フォロー

・提出がゴールではなく、その後の審査や口頭試問で自分の研究内容を説明しきれるかが重要。

・「想定問答リスト」の作成やプレゼン練習などを細かく行うことで、二度目の不合格を回避し、スムーズな合格へ導きます。

卒論・修論・博論・投稿論文の個人指導

■新プランについて

今回のプランは、提出不可・提出延期・不合格からの再提出を目指す方々を想定し、AI時代の新しい執筆スタイルを確立できるよう企画しました。

学術水準を保ちつつ、AIの良さを最大限に活用するノウハウを提供し、短期での合格を実現します。

■「不合格・提出不可・提出延期からの逆転割引プラン」概要

【全オンライン個人指導のコース5%オフ(7月末まで:複数回申し込み可)】

◎継続的なサポートを少しでもお得に利用できるよう設定。

◎実質1,000円〜3,200円の受講料割引に。

【3月末日までのお申込み限定:トライアルセッション 15,500円 → 12,000円】

◎実際のサポート内容を確認したい方に最適。

◎不合格原因の詳細分析やAI活用の初期アドバイスを1回90分で行います。

【対象となる方】

・卒業論文・修士論文の再提出が必要となった方

・提出基準に達せず提出不可・提出延期となった方

※いずれもムーンサークルに新規でお申込みの方が対象です。

【対応可能な学問分野】

社会学系(教育学、福祉学、文学、経済、経営、比較人類学、芸術、国際学など)、医学系(心理学、臨床心理学、医学、看護学など)、理工学系。

【セッション時間】

・午前9時から午後22時まで (1セッション90分)

【15分無料個別カウンセリングの案内】

・初めての方を対象に、15分間の無料個別カウンセリングを実施しています。

・簡単な相談や不安の解消、システム・受講方法の確認など、まずはお気軽にご質問ください。

〜サポートの流れ〜

1. お申込みと予約 :申込後、1週間以内に第1回セッションを開始。

2. お支払い :銀行振り込み。

3. オンライン環境の準備:Skype、またはZoomの登録とマイク等の準備。

4. 個人指導開始 :予約いただいた日時に講師がオンラインで対応し、個別サポート

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post AI時代の論文執筆スタイルを先取り!ムーンサークル「不合格・提出不可・提出延期からの逆転割引プラン」 appeared first on Dtimes.