和の精神と日本の美を感じられる！銀座WASPA「WASPA美容液せっけん」

「銀座WASPA」が、和の精神と日本の美を感じることができる「WASPA美容液せっけん」を新たに発表しました。

銀座WASPA「WASPA美容液せっけん」

価格 :100g/6,600円(税込み)

発売日:3月1日(土)よりWASPA銀座店/公式オンラインストア/その他グループサロンにて販売

この製品は、伝統的な日本の植物成分を贅沢に使用し、日本発のプレミアムブランドとして消費者に新しい価値を届けていきます。

〈WASPAとは〉

「WASPA」は、単なるトリートメントにとどまらず、空間や日本の伝統文化、和のおもてなしを通じて、五感を駆使して日本を深く体験できるスパとして、国内外で唯一無二のサービスを提供しています。

トリートメントで使用するアイテムは、世界遺産の京都醍醐寺で健康長寿の祈祷を受けた国産青竹や、江戸時代から塩の生産地として繁栄してきた瀬戸内の塩など、厳選された日本の上質な素材を使用しています。

特に、インバウンドのお客様にも非常に人気があり、世界中から訪れるゲストに対して、日本の“癒し”を提供し続けています。

釘を一切使わず手作業で職人がつくりだす日本の伝統工芸品「組子」を使用したレセプション

日本の最上のおもてなし、日本の最上の空間でお迎えします

<商品特長>

■オリーブオイルの贅沢な力で、肌を整える

良質なオリーブオイルを贅沢に使用。

オレイン酸を豊富に含むオリーブオイルの恵みが、肌に必要な潤いを与え、粘りのあるテクスチャーが特徴です。

肌に負担をかけず、優しく洗浄することができるせっけんです。

日常的に使用することで、しっとりとした肌触りを実感出来ます。

■コールドプロセス製法で仕上げた至高のスキンケア

熱を加えず、原料の天然成分を最大限に活かしたコールドプロセス製法を採用。

化学的な成分※1を一切使用せず、植物由来の成分※2のみで作られています。

さらに、本製品は天然精油を使用し、合成界面活性剤や保存料は一切使用しておりません。

和の伝統を守りながら、肌にも環境にもやさしく、自然の恵みをそのまま感じられる製品です。

※1 化学的香料、安定剤、保存料、着色料、防腐剤、合成界面活性剤、発砲助剤、鉱物油など一切無添加

※2 オリーブ果実油、パーム油、ヤシ油、マグワ根皮エキス(ソウハクヒエキス)、ボタンエキス、カッコンエキス、ヒノキ油、アオモジ果実油、コウヤマキ葉油、グレープフルーツ果皮油

■日本の伝統的な香りで心安らぐひとときを

日本の伝統的な精油(檜、アオモジ、こうやまきなど)を使用した、心安らぐ香りが特徴です。

癒しの香りを楽しみながら、ご自宅でリラックスしたひとときをお過ごしください。

今後も日本のおもてなしの心と伝統文化を体感でき、「癒し」「美」「健康」五感のすべてを「和」で包み込む日本のスパ『WASPA』を世界中に広げていきます。

■WASPA店舗概要

所在地 : 〒104-0061

東京都中央区銀座5-10-2 GINZA MISS PARIS 5F

営業時間 : 月〜金 11:00〜20:00、土日祝 10:00〜19:00

予約 : 03-6757-6520

