日本盲導犬協会への寄付額が約1,133万円に決定！ドラッグストアモリ

ドラッグストアモリは、2025年3月25日(火)に公益財団法人日本盲導犬協会(以下:日本盲導犬協会)への寄付金贈呈式を実施。

同社では、各店舗のレジに日本盲導犬協会の専用募金箱を設置しています。

また、店舗前に設置している自動販売機の売上の一部も寄付させていただいています。

自動販売機の告知スペースでもこの内容を表記しており、利用者に盲導犬に対する理解を深めてもらう啓蒙活動も行っています。

■寄付金贈呈式 開催概要

日時 :2025年3月25日(火) 11時〜12時

場所 :株式会社ドラッグストアモリ本部

〒838-0065 福岡県朝倉市一木1148番地の1

募金額 :11,334,729円

活動期間:2023年12月1日〜2024年11月30日

当日の贈呈式には、日本盲導犬協会の協会役員、盲導犬1頭が来訪されます。

代表取締役会長 森 信をはじめ、店舗スタッフ3名が出席します。

