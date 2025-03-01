ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©»ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ö¥·¥óŽ¥¿©»ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×È¯É½¡¢¥á¡¼¥«¡¼17¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯
ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ¤Ï3·î26Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È(ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹âÎð¼Ô¿©Ž¥²ð¸î¿©Åù¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡Ö¥á¥Ç¥£¥±¥¢¥Õ¡¼¥ºÅ¸¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¡£2·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©»ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ö¥·¥óŽ¥¿©»ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Îµ¼ÔÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ï¡¢Î©ÎÓ¾¡Èþ¼ÒÄ¹¤ÈÅçÅÄÍý»Ò´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬ÅÐÃÅ¡£³«È¯ÇØ·Ê¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀâÌÀ¸å¡¢¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼17¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤äÄ´ÍýºÑŽ¥È¾Ä´ÍýºÑ¾¦ÉÊ¡¢嚙¤àÎÏŽ¥°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ø¤Î¥¥¶¥ß¿©Ž¥¥ß¥¥µ¡¼¿©¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡×¡Ö¤À¤·´¬¤¤¿¤Þ¤´¡×¡Ö¶äºú¤Î±ö¾Æ¤¡×3¼ï¤ò¾ï¿©Ž¥¥¥¶¥ß¿©Ž¥¥ß¥¥µ¡¼¿©¤Î3·ÁÂÖ¤Ç»î¿©Äó¶¡¤·¤¿¡£
Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡×¡Ö¤À¤·´¬¤¤¿¤Þ¤´¡×¡Ö¶äºú¤Î±ö¾Æ¤¡×3¼ï¤ò¾ï¿©Ž¥¥¥¶¥ß¿©Ž¥¥ß¥¥µ¡¼¿©¤Î3·ÁÂÖ¤Ç»î¿©Äó¶¡
ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ¤ÏÉÂ±¡Ž¥¹âÎð¼Ô»ÜÀß¸þ¤±µë¿©¤ÇºÇÂç¼ê¡£1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÄó¶¡¿©¿ô¤ÏÌó130Ëü¿©¤Ç¼Ò°÷¿ô¤ÏÌó52,000¿Í¡£¡Ö¥·¥óŽ¥¿©»ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï2023Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é¹âÎð¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤ÇÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢Ä´Íý¶ÈÌ³¤Î¾ÊÎÏ²½¤È´ÊÁÇ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¢¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¤È¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ê¥Ò¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎÆ³Æþ¡¢»þ´Ö±ÉÍÜ³Ø¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸¥Î©¡¢±ÉÍÜ´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¥»¥ó¥¿¡¼²½¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
ÀâÌÀ²ñ¤ÇÎ©ÎÓ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤ÏÃ´¤¤¼ê³ÎÊÝ¤ÎÌäÂê¤¬¿¼¹ï¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ëºÇÍ¥Àè¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥·¥óŽ¥¿©»ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤Ã´¤¤¼ê¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¹â±ÉÍÜ¤Ê¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¡¢´µ¼ÔÍÍ¤äÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Î±ÉÍÜ¾õÂÖ¤Î°Ý»ý¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤À¡£¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅçÅÄ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¼«¼Ò¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î¹âÎð²½¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÄã±ÉÍÜÌäÂê¤òµó¤²¡¢¡Ö1Æü3¿©¤ò¿ßË¼¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿©»öÄó¶¡¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°Ý»ý¤Ïº¤Æñ¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö½Ð¤·¤¿1¤Ä¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢µë¿©»ÜÀß¤Ç¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤À¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢µÞÀ´üÉÂ±¡¤ò½ü¤¯°ìÈÌÉÂ±¡¤ä¹âÎð¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤ËÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ËÅ¾´¹¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤È°ì½ï¤Ë³«È¯¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Î4¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ÊÄ´Íý¤ÇÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹âÎð¼Ô¤Ç¤â¿©¤ÙÀÚ¤ì¤ëÎÌ¤Ç¹â±ÉÍÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤È¿©¤Ù¤µ¤»¤ä¤¹¤µ¡£4¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Ì£¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ä´Íý¤¹¤ë¿Í¤Î·Ð¸³¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦²Ã¹©ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¤·¤¿¡£
¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢Ì£¤ÎÁÇ¡¢Ì£¤ÎÁÇÎäÅà¿©ÉÊ¡¢°ËÆ£¥Ï¥à¡¢¥±¥ó¥³¡¼¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥¹¥¿¡¼¥¼¥ó¡¢ÂçÎä¡¢¥Ë¥Ã¥¹¥¤¡¢¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¡¢ÆüËÜ¥ë¥Ê¡¢¥Î¡¼¥¹¥¤¡¢¥Ï¥¦¥¹¥®¥ã¥Ð¥ó¡¢¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¡¢¤ß¤ä¤±¿©ÉÊ¡¢¿¹±ÊÆý¶È¡¢¥ä¥Þ¥µ¾ßÌý¡¢¥ä¥Þ¥À¥Õ¡¼¥º¤Î17¼Ò¡£¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³«È¯¤ËÌòÎ©¤ÄÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¥á¡¼¥«¡¼¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¥ß¥¥µ¡¼¿©¤Ï¡¢¿ßË¼¤Ç²Ã¹©¤¹¤ë»þ¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ë¿åÊ¬¤ò²Ã¤¨¤Æ¥ß¥¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿åÊ¬ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹âÎð¼Ô¤¬Á´ÎÌÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²Ã¹©¤ÏÄ´Íý½¾»ö¼Ô¤Î·Ð¸³¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÊªÀ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤½¤¦¤À¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¡£²òÅà¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë°ÂÄê¤·¤¿ÊªÀ¤Î¿©»ö¤¬Äó¶¡²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ß¥¥µ¡¼¿©¤ÏMCT¥ª¥¤¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¼çºÚ¤Ï1¿©90g¤Ç200kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á12g¤ò´Þ¤à¡£¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Î´ð½à¤Ï¡¢ÆüËÜÀÝ¿©¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²ñ¤ÎÓë²¼Ä´À°¿©Ê¬Îà¤Î2-2¤ËÁêÅö¡£ÅçÅÄ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡Ö°ÂÄê¤·¤¿ÊªÀ¤Ç¾¯ÎÌŽ¥¹â±ÉÍÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¿©¤Ù¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¡¢Á´ÎÌÀÝ¼è¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Î¤ÇÄã±ÉÍÜ²þÁ±¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
2024Ç¯10·î¤ËÄó¶¡³«»Ï¤«¤é3¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡¢°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿©»ö¤ò¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÂÎ½ÅÊÑ²½¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¾ï¿©Ž¥°ì¸ýÂçŽ¥¥¥¶¥ß¿©¤òÍøÍÑ¤¹¤ë72%¤Î¿Í¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ1.2Ô¤ÎÂÎ½ÅÁý²Ã¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥¥µ¡¼¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¡¹¤Î76%¤ÇÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¡¢Ê¿¶Ñ1.5kgÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2025Ç¯2·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢·ÀÌóÀè¤Î1³ä¤òÀê¤á¤ë500¥«½ê¤ÎÄ«¿©¤ÈÍ¼¿©¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤Ë500¥«½ê¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢·ÀÌóÀèÌó5500·ï¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£4·î¤Ë¤ÏÅìµþÅÄÄ®¤Ë¥Æ¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡ÖSINspire Lab¡×¤ò²ÔÆ¯¤·¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£