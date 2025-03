◆朝倉あき、バリキャリ女子役で出演

【モデルプレス=2025/03/01】俳優の浅香航大が主演を務めるTBS系深夜ドラマ枠・ドラマストリーム「三人夫婦」(4月8日スタート)のメインキャストとして、女優の朝倉あきとIMP.の鈴木大河の出演が決定。あわせて、本作の主題歌をIMP.が務めることも発表された。不動産会社勤務で強がりなアラサー女子・美愛を演じるのは朝倉。自由すぎる年下男子・新平と付き合っているが結婚への焦りを感じ始めており、はっきりとものを言う性格だが、肝心なところで素直になれない不器用なところも。新平の気持ちを試すように元カレ・拓三に新平を紹介するところから物語は動き出す。

朝倉は、『とめはねっ!鈴里高校書道部』(2010年/NHK)でテレビドラマ初主演を果たし、日曜劇場『下町ロケット』(2018年/TBS)、『わかっていても the shapes of love』(2024年/ABEMA・Netflix)ほか多数の話題作に出演。TBS連続ドラマへの出演は『グランメゾン東京』(2019年)以来で約6年ぶりとなる。本作では怒ったり拗ねたり感情豊かなキャラクターを体当たりで演じている。朝倉は本作について「3人はそれぞれ主張や性格はバラバラですが、どんどん話を重ねるごとに噛み合っていく様子が応援したくなる、とても愛のある温かい作品だと思います」とコメント。「タイプの違った3人がそれぞれどう問題を乗り越えていくのか、勇姿を見守っていただけたらと思います」と呼びかけた。天真爛漫で無邪気なダンサーで「結婚は荷が重すぎる。でも美愛のことは好き!」というジレンマから、3人での結婚という突飛な提案を持ち掛けるのは、鈴木演じる新平。自由で人懐っこくい性格で、拓三や美愛の予想だにしない行動をすることも。現在、鈴木は『絶好調W』(MRO)にレギュラー出演中で、ドラマへの出演は本作が2作目となり、TBSドラマは初出演となる。IMP.のグループの中では冷静なまとめ役の彼が、本作では甘えん坊でどこか憎めないかわいらしさのある役を演じる。鈴木は「台本を読んでみて新平というキャラクターに共通点があったりと、自分なりの新平像を作ることができました」と明かし「拓三さんと美愛ちゃんと一緒に過ごす中で、新平が成長していく姿をみていただきたいです」と伝えた。さらに、「三人夫婦」の主題歌をIMP.が務めることも決定。楽曲は、本作のために書き下ろしたオリジナル楽曲「Cheek to Cheek」である。IMP.は2023年8月にデジタルシングル「CRUISIN’」で世界同時配信デビューした7人組男性グループ。2024年10月より、メンバーそれぞれが全国7局の番組で単独レギュラーを務めるほか、映画、ドラマ、CMで幅広く活躍中。スタイリッシュ且つ軽快なダンスビートの中で、Cheek to Cheek(=「頬を寄せ合う」)という言葉が特徴的な本作は、日々いろいろな出来事が起きる日常で、信じている者同士が寄り添い、前向きに人生と向き合えるような応援歌となっている。本作は、正解のない多様性社会を生きる人々に向けた、男性二人、女性一人という三人での新たな夫婦の形を紡ぐ物語。主人公の三津田拓三(みつだ・たくぞう)は、元カノ・矢野口美愛(やのぐち・みあ)とその彼氏・里村新平(さとむら・しんぺい)から、“三人夫婦”にならないかと提案される。突拍子もないと一度は断る拓三だったが、なし崩し的に“一年間のお試し期間”という名目で三人での生活をスタートさせる。セックスのルールや嫉妬心への向き合い方、親への説明など、問題は山積み…一年という期間の中で、拓三たちは自分らしい幸せのあり方を模索していく。「三人でいれば、三倍いいことがあるかも」という試みに挑む三人と共に考え、悩みながら見る、新感覚のホームラブコメディとなっている。(modelpress編集部)台本を読んでキャラクターそれぞれが魅力的で大好きになりました。『三人夫婦』のあり方をコメディに描いているのですが、今までにない3人での結婚という形で「3人だったらこれはどうする?」「あれはどうする?」という皆さんが想像しやすいような問題をすごく丁寧に紐解いているので、台本を読んでいてのめり込んで共感してしまうところが沢山ありました。3人はそれぞれ主張や性格はバラバラですが、どんどん話を重ねるごとに噛み合っていく様子が応援したくなる、とても愛のある温かい作品だと思います。美愛は3人の中でも1番自己主張が激しくていつも怒っています。でもそれが愛らしいキャラクターだとも思います。タイプの違った3人がそれぞれどう問題を乗り越えていくのか、勇姿を見守っていただけたらと思います。ぜひご覧ください。出演のお話をいただいたとき『三人夫婦』というタイトルから、全く内容が想像できなかったので、どんな役なんだろう、自分にできるのかなと不安もありましたが、台本を読んでみて新平というキャラクターに共通点があったりと、自分なりの新平像を作ることができました。拓三さんと美愛ちゃんと一緒に過ごす中で、新平が成長していく姿をみていただきたいです。『三人夫婦』という今までにない形ではありますが、互いを補い合いながら新しい形を模索していく3人に、みてくださる方もきっと共感していただけるのではと思います。【Not Sponsored 記事】