【モデルプレス=2025/03/01】LDH所属のFANTASTICS(ファンタスティックス)、BALLISTIK BOYZ(バリスティック ボーイズ)、PSYCHIC FEVER(サイキックフィーバー)が1日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER」(以下、TGC)に出演した。

◆FANTASTICS・BALLISTIK BOYZ・PSYCHIC FEVER「TGC」集結

◆「TGC」20周年 テーマは「HERE WE GO!」

◆セットリスト

「EXPO 2025 SPECIAL STAGE」では、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のスペシャルサポーターに就任したFANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVERの3組が集結。最初に登場したBALLISTIK BOYZは、エネルギッシュなディスコポップソング「SAY IT」を爽やかに披露し、観客の視線を集めた。続くPSYCHIC FEVERは、アーバンでなラブソング「What’s Happeninʼ」を、FANTASTICSは「TOP OF THE GAME」「Got Boost?」の2曲をキレのあるパフォーマンスで見せた。1組ずつパフォーマンスした後、公式キャラクターのミャクミャクが登壇し、関西出身であるFANTASTICS中島颯太、BALLISTIK BOYZ砂田将宏、PSYCHIC FEVER小波津志、中西椋雅らがトーク。佐藤は「この3組が揃ってやることがなかなかない」と貴重なコラボレーションに喜びを見せた。そして来場者をバックに「2025年、大阪万博盛り上がっていきましょう〜!」の掛け声のもと記念撮影した後は、3組全員とミャクミャクが一緒にEXILE「Choo Choo TRAIN」を披露し、会場を盛り上げた。今年20周年、第40回目のアニバーサリー開催となるTGCのテーマは「共に創る未来へと進もう!」というメッセージを込めた「HERE WE GO!」。出演者は池田美優、藤田ニコル、生見愛瑠、せいら、ゆうちゃみ、あの、なこなこカップル、とうあなど。Snow Manのラウールが12回目の出演となるほか、杉浦太陽と辻希美の長女・希空がランウェイデビュー。ME:I(ミーアイ)、HANA(ハナ)らによるライブパフォーマンスも展開される。(modelpress編集部)M1.「SAY IT」M2.「What’s Happeninʼ」M3.「TOP OF THE GAME」M4.「Got Boost?」M5.「Choo Choo TRAIN」【Not Sponsored 記事】